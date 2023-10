Lamine Yamal y Fermin, dos joyas para el Barça de Xavi

El técnico del Barça aseguró que el centrocampista puede perfectamente ser titular mañana y que el delantero está jugando a un nivel brutal Explica que el andaluz se ha ganado con su trabajo estar en el primer equipo

Xavi Hernández está encantado con dos de sus joyas más jóvenes de la plantilla, Lamine Yamal y Fermín. Pese a su extrema juventud, los dos futbolistas están haciendo méritos más que suficientes para ganarse un sitio en el primer equipo hasta tal punto que verlos mañana en el once ante el Oporto en Do Dragao no seria una sorpresa mayúscula.

"Fermín forma parte del primer equipo. Se lo ha ganado. Me gusta mucho. Es una sorpresa para todos. Nos puede ayudar mucho. Si se lo cree puede ser muchos años futbolista del Barça. Está preparado para ser titular mañana", aseguró el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al partido.

El centrocampista andaluz fue clave ante el Sevilla después de entrar en el campo para reemplazar a Raphinha, lesionado. Fermín dejó detalles de su gran calidad técnica y de su capacidad para saber en cada momento cuándo atacar o dar pausa al juego.

Lo de Lamine Yamal no debe sorprender a nadie. El día del Gamper ya quedó muy claro que su llegada fue para quedarse definitivamente en el primer equipo. Su irrupción fue espectacular. El club se ha apresurado para renovarle y hoy podría salir de inicio después de firmar su primer contrato como profesional.

Xavi sabe que tiene un diamante entre sus manos y receta calma ante las posibles ganas de compararlo con Leo Messi. "Las expectativas son tremendas, está jugando a un nivel brutal. Compararle con Messi ya hemos visto que a los demás jugadores con los que se ha hecho no le ha ido bien", dijo.