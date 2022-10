Xavi: "La Champions está siendo cruel con el Barça"

El técnico azulgrana calificó de "excelente" el primer tiempo y lamentó "los graves errores defensivos" que condenaron al equipo en el segundo Apeló a "cambiar el chip y pensar en el clásico, pues la Champions se ha puesto muy difícil"

El empate salvó un 'match ball' pero dejó al Barça contra las cuerdas en la Champions League. Xavi Hernández sufrió de lo lindo durante todo el partido, se desgañitó y quedó frustrado por el resultado. Los azulgranas ya no dependen de sí mismos para clasificarse y pasar a la ronda de octavos.

Xavi atendió con cara muy seria a los micrófonos de Movistar Plus y admitió que "la valoración es negativa, la verdad es que esta Champions está siendo cruel con nosotros. Desde Munich, pasando por Milán y esta noche, que merecimos más".

De nuevo el egarense vio dos partes muy diferenciadas en su su equipo. "La primera mitad fue excelente, apenas concedimos una ocasión de Dzeko, nos marchamos satisfechos al descanso, pero concedimos demasiado en la segunda parte, cometimos errores graves defensivos que se pagan muy caros en la Champions. No se trata solo de atacar, también de defender", aseguró Xavi Hernández, quien lamentó: "Debimos mantener el ritmo, la intensidad del primer tiempo y no lo hicimos. No dependemos de nosotros mismos y la Champions está muy complicada", lamentó.

"Pido perdón a la afición"

Insistió Xavi en que "el fútbol es un juego de errores y hay que minimizarlos". No lo hizo su equipo, al que le está pasando de todo en la competición. "En Munich fue la efectividad, en Milán otras circunstancias y esta noche los errores defensivos", recordó con amargura.

Apeló Xavi a ponerse en modo Liga, pues domingo hay clásico. "Vamos a cambiar el chip, a preparar el clásico y pensar en la Liga, pues la Champions se ha puesto muy complicada, está muy difícil", admitió.

Sobre la respuesta de la afición, Xavi Hernández calificó de "espectacular" la entrada en el Camp Nou y se disculpó ante la afición. "Les pido perdón", concluyó.