Xavi, sobre los errores de bulto: "Es algo mental"

No trastocó los planes del técnico egarense la prórroga en Alicante y el plan para el Metropolitano sigue intacto El técnico de Terrassa es consciente de que el jueves tiene una 'final' ante el Betis para sobrevivir en la Supercopa de España

Después de visualizar junto al resto de la primera plantilla el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, Xavi Hernández aparecía por rueda de prensa para vivir la primera comparecencia liguera de 2023. El técnico de Terrassa había dispuesto un par de horas antes una sesión corta, pero dinámica en vistas al importante duelo de este domingo en el Civitas Metropolitano.

Consciente de que al equipo le ha faltado contundencia en las áreas y que ha pecado de lagunas de concentración en momentos puntuales, el egarense ha incidido en la necesidad de evitar al máximo errores individuales y pérdidas en zonas delicadas para volver a poner el cerrojo atrás. Vital para salir airoso de una plaza tan complicada como es el templo del 'cholismo'.

¿QUIÉN HARÁ DE LEWY?

Ha evitado dar pistas el entrenador del Barça sobre quién hará de Lewandowski. Tiene múltiples opciones: "Tanto su baja como la de Jordi Alba es muy sensible. Jugaremos con once y saldremos con un '9'. Ya veréis mañana quién es. Hemos probado diferentes perfiles y mañana tomaremos la decisión". Ahondando en la figura de Ferran, ha dicho que "el trabajo de Ferran sin balón es muy bueno. La gente no lo valora, pero nos ayuda en defensa, hace buenos desmarques...".

Xavi, antes de sentarse en su 'trona' de la sala de prensa de la Joan Gamper | Valentí Enrich

ERRORES INDIVIDUALES

Preguntado en varias ocasiones sobre cómo se explica el hecho de que el Intercity, de Primera RFEF, fuera capaz de igualar hasta en tres ocasiones los goles azulgranas, Xavi considera que "es una cuestión mental. En los últimos partidos hemos jugado bien y hemos generado muchas ocasiones, pero nos ha faltado contundencia para materializar nuestra superioridad en el marcador. Tanto contra el Espanyol como ante el Intercity nos complicamos la vida nosotros mismos al no aprovechar todas las oportunidades con las que contamos. Nos faltó contundencia".

EL 'CHOLISMO' Y GRIEZMANN

Desgranando el rival que se encontrará en la capital, el de Terrassa valora que "los equipos del 'Cholo' son muy trabajados a nivel defensivo. Va cambiando de sistema últimamente y es difícil de prever como jugará su equipo, que es camaleónico. El Atlético no tiene casi ninguna laguna defensiva, deberemos aprovechar nuestras ocasiones porque no contaremos con muchas".

Y metiendo el bisturí en el cuadro colchonero, acerca de un Antoine Griezmann en gran momento tras un Mundial excelso en una posición más atrasada, Xavi ha comentado que "es un jugador que toca muchos balones, organiza el fútbol de ataque... Es un futbolista a tener en cuenta porque marca diferencias en el último tercio. ¿Por qué no triunfó en el Barça? No lo sé, no estaba aquí".

FUTUROS DE BUSQUETS Y BELLERÍN

Ha puesto en un mismo saco (a pesar de que son contextos radicalmente distintos) a Busquets y Bellerín. Ambos acaban su contrato el 30 de junio y hasta ahora no se sabe nada del desenlace de ambos casos. Sobre 'Busi', Xavi ha valorado que "dependerá del rendimiento y sensaciones del jugador y también de lo que podamos hacer nosotros con el 'fair play'. Ya veremos en qué situación nos encontramos en junio, aún le quedan seis meses de contrato".

Acerca del lateral de Calella piensa que "no sé que va a pasar. Héctor es una garantía, es activo en el tema defensivo y tiene madurez. Además, es de los jugadores que levanta la voz cuando es necesario".

Respecto al once, "no puedo avanzar nada del once porque los jugadores no lo saben. Veremos mañana. Tenemos opciones para adaptarnos a las circunstancias del partido. Tengo bastante claro a quien voy a poner".

UNA LANZA A FAVOR DE PABLO TORRE

Por último, una valoración interesante sobre Pablo Torre: "He sido injusto con jugadores que merecen más minutos. Es normal que alguno sienta que he sido injusto con él. El otro día, Pablo Torre hizo un buen partido. Va a ir de menos a más, fue muy importante en las acciones a balón parado".