Xabi Alonso compara a Wirtz con Messi

El técnico del Bayer Leverkusen se deshizo en elogios hacia el joven futbolista alemán El Barça anda tras los pasos del talento germano: crea unanimidad por su tratarse de un jugador diferencial

El Barça rastrea el mercado en la interminable caza de jugadores jóvenes y diferenciales. El proyecto deportivo que se está cocinando en Can Barça es una apuesta de presente y futuro, cuya columna vertebral del equipo es cada vez más joven. En este sentido, y tal y como hemos explicado en SPORT, la entidad azulgrana está tras los pasos de Florian Wirtz.

El joven futbolista germano se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda hace un año y no regresó a los terrenos de juego hasta finales de enero. En el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ha adoptado unos galones que ha aceptado con gusto. Su polivalencia en la vertiente ofensiva le ha permitido, en lo que llevamos de temporada, disputar 11 encuentros en los que ha anotado dos goles y ha repartido seis asistencias.

Preguntado por él, Xabi Alonso no dudó en deshacerse en elogios al futbolista nacido en Pulheim, llegando, incluso, a compararlo con Leo Messi. "Hay buenos jugadores y hay jugadores 'bonitos', que hacen cosas espectaculares pero no necesariamente eficientes. ¿Por qué es Messi tan bueno? Porque sabe cómo y cuándo jugar con pases simples. Messi dice: '¿Estás en una mejor posición? Aquí tienes la pelota' No siempre se trata de hacer el movimiento más brillante, sino el mejor y más inteligente. Florian puede hacer eso. Por eso es tan bueno", destacó

A pesar de la lesión, el Bayer Leverkusen no dudó en renovarle su contrato hasta 2027, siendo la tercera vez que estampaba su firma en 18 meses. Los germanos destacan por ser un club vendedor -como ya hicieron con Havertz, Brandt, Calhanoglu o Heung-min Son- y el Barça le ha pedido paciencia porque confía en que es un jugador de enorme futuro. No se trataría, sin embargo, de un traspaso económico, dado que su valoración está cifrada en 70 millones de euros.