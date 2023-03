¿Quién es Florian Wirtz?

El FC Barcelona está muy interesado en la perla alemana y se ha puesto en contacto con su entorno para tantear la posibilidad de acometer su fichaje A sus 19 años, tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta el 30 de junio de 2027 y un valor de mercado según el portal especializado 'Transfermarkt' de 70 millones de euros

El FC Barcelona está muy interesado en Florian Wirtz y ya se ha puesto en contacto con su padre para tantear la posibilidad de acometer su fichaje en las próximas ventanas de incorporaciones. La dirección deportiva azulgrana está muy pendiente de la evolución de la joven promesa del fútbol alemán, pero no lo tendrá nada fácil si quiere ganar la carrera por los servicios de uno de los jugadores con mayor proyección del continente.

Y es que Wirtz, de 19 años, tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta el 30 de junio de 2027 y un valor de mercado según el portal especializado 'Transfermarkt' de 70 millones de euros. Y eso que acaba de sufrir la primera lesión grave de su incipiente carrera deportiva. A mediados de marzo de 2022, hace un año, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Se perdió el Mundial de Qatar y no pudo reaparecer hasta finales de enero de 2023.

En los 10 partidos que ya ha disputado esta temporada, ha demostrado por qué los mejores clubes de Europa lo tienen en su agenda. Ha marcado dos goles y ha repartido cinco asistencias en solo 642 minutos, esto es, ha participado en una diana de su equipo por partido. Aunque su posición natural es la de mediocentro ofensivo, Xabi Alonso ha avanzado la demarcación de Florian en dos encuentros y le ha situado como falso nueve. Sus movimientos entre líneas son muy peligrosos para las defensas rivales y su entrenador lo sabe mejor que nadie.

Un futbolista "diferencial" y con "personalidad"

La temporada pasada, justo después de sufrir la lesión, el segundo entrenador del Leverkusen atendió a SPORT y se deshizo en elogios hacia Wirtz. "Es espectacular. Es un jugador 'top'. La primera vez que lo vi entrenar ya me di cuenta de que es un futbolista diferente. Me recuerda un poco a lo que viví cuando coincidí con Ansu Fati en la Masia. Wirtz es muy bueno y tiene un potencial enorme. Es un chico con personalidad pese a ser todavía juvenil. Tiene las cosas claras, quiere mejorar, se cuida. No tengo dudas de que se va a recuperar de la lesión que ha sufrido y que va a regresar a buen nivel", declaró Alberto Encinas.

No es ninguna sorpresa que la secretaría técnica culé se haya fijado en una de las joyas más ilusionantes del fútbol teutón. El FC Barcelona ya ha empezado a realizar sus 'malabares' para lograr su fichaje y ha pedido paciencia al futbolista. Hay dos factores, no obstante, que juegan en contra de los intereses catalanes: el Bayern de Múnich también está interesado en Florian Wirtz y falta por ver si el Bayer Leverkusen no tendrá 'prisa' para conseguir un traspaso elevado en el corto plazo.