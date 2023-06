Víctor Font: “Económicamente, el Barça está peor que hace dos años y medio”

El excandidato a las elecciones del club azulgrana manifestó su preocupación sobre la situación económica, social e institucional de la entidad: “No funciona tener a un presidente ‘Superman’ que lo asume todo” "Que Leo Messi no renovara hace dos años y que ahora no haya vuelto es un problema de liderazgo" consideró el empresario catalán en un acto abierto a la prensa en Esplugues de Llobregat

“Preocupado, decepcionado y triste” con la situación económica, social e institucional del FC Barcelona y la “sensación de improvisación constante” de sus mandatarios, Víctor Font volvió a escena con una acto abierto a la prensa para cumplir con la “responsabilidad de fiscalizar el gobierno de Joan Laporta” derivada de “representar a un tercio de los socios culés”. El excandidato a las elecciones de 2021 pidió “transparencia” a la junta directiva azulgrana, consideró que en los despachos el club está “descapitalizado de talento” y se ofreció a “contribuir y ayudar” a modificar el modelo de gestión que la entidad necesita para afrontar los “retos y oportunidades” del futuro.

El líder de ‘Sí al Futur’, un proyecto “transversal y transformador para el Barça”, lamentó la toxicidad del entorno, que hace imposible “que se pueda construir un frente común”. “Las trincheras nos debilitan”, dijo en una declaración de intenciones sobre su forma de entender la oposición. Con un tono crítico, pero constructivo, Font señaló el adiós de Messi y su frustrado regreso como “el error que marcará la legislatura de Laporta”. “Que Leo no renovara hace dos años y que ahora no haya vuelto es un problema de liderazgo. Y el error más grande que se puede cometer. Comí con Xavi hace varias semanas y él estaba muy ilusionado con su posible llegada. No somos conscientes de las oportunidades que hemos perdido. Podríamos haber capitalizado, por ejemplo, su Mundial con Argentina”, justificó.

“Mi vocación y la de mi equipo es ayudar a transformar al club. El Barça tiene que cambiar su modelo de gobierno. No funciona tener a un presidente ‘Superman’ que lo asume todo. Ahora mismo, los socios no contamos para nada. El otro día, en la fiesta del triplete del Manchester City, había casi más culés que ingleses. No podemos tener a profesionales de calidad trabajando en otros equipos. No puede ser que el City, con nuestro talento, sea la envidia de todo el mundo”, aseveró antes de mostrarse optimista con el regreso de Pep Guardiola: “Si somos capaces de crear las condiciones adecuadas para que él esté cómodo y feliz, estoy convencido de que volverá. No para hacer de entrenador, sino para formar parte de la estructura deportiva”.

Un contexto financiero "muy preocupante"

Sobre la situación financiera, el empresario catalán valoró que “hoy en día los números nos indican que no hemos superado la herencia de la directiva anterior”. “Estamos peor que hace dos años y medio. Si mañana hubiera elecciones, la herencia económica de Laporta sería peor que la de Bartomeu. Hemos perdido mucho tiempo y tenemos más gastos, más pérdidas, menos patrimonio y más deuda. El contexto, con 1.000 millones de pérdidas en el negocio ordinario en dos años y medio, es muy preocupante. Y las previsiones para los próximos dos años, con el traslado a Montjuïc, no son especialmente optimistas”, agregó. “No estamos haciendo los deberes para hacer sostenible al Barça”, insistió.

Además, Font mostró su disconformidad con la “ausencia de transparencia” de la directiva de Laporta. “Sigue sin haber ningún tipo de transparencia. El acuerdo de Spotify, estratégico para el club, es un ejemplo perfecto. También el tema de los precios de los abonos para la temporada que viene y la adjudicación de las obras de reforma del Camp Nou a Limak. Nos dicen que es la empresa que lo hacen más rápido y más barato. ¿Son estos los criterios a las que damos prioridad a la hora de construir la que debe ser nuestra casa durante las próximas décadas?”, se preguntó.

También subrayó más de una vez que no tiene previsto impulsar una moción de censura, una medida "que debe ser excepcional y de última instancia", y que no cree que Laporta tenga la intención de "mantener el modelo de propiedad", pero que "cada día que pasa existe más riesgo de que los socios pierdan el gobierno del club".

"No podemos generar falsas expectativas"

A nivel deportivo, el excandidato celebró que “se hayan puesto los cimientos de un proyecto de futuro” y que “la apuesta por Xavi Hernández, que nosotros defendíamos a ultranza, esté dando buenos resultados”. “Esta temporada se ha competido bien y se ha ganado el primer título importante en mucho tiempo”, destacó. Cuando fue cuestionado por el asunto de los fichajes, sin embargo, volvió a la inquietud: “No sabemos quién manda ni decide. Hay muchas comportamientos que son similares a los de la directiva anterior. Es una lástima no tener los deberes hechos como para no poder fichar, por ejemplo, a Bernardo Silva. Y me da miedo que pase lo mismo con Gündogan. No podemos generar expectativas que no podemos cumplir. Toca ser prudentes y tirar del talento de casa. Tenemos una realidad complicada y hay que asumirla”.

Por último, Víctor Font catalogó como “lamentable” la “partidista campaña” de la ‘caverna’ por el ‘caso Negreira’, pero apuntó que este tema “es otro síntoma más de que este modelo de gestión del Barça no funciona” porque “no tiene los suficientes mecanismos de control”. “No tengo ninguna duda de que todo el mundo, incluso el entorno más madridista, sabe que el Barça no ha ganado ningún partido ni título gracias a los árbitros. Nadie lo cree. La campaña de desprestigio de la caverna y los enemigos de la entidad para manchar el palmarés deportivo del mejor equipo de la historia es partidista y lamentable, pero tenemos que hacer autocrítica y entender que pagar al vicepresidente de los árbitros no tiene ningún sentido”, sentenció.