Las veces que Joselu pudo ser del Barça

El FC Barcelona lo quiso fichar cuando era juvenil del Celta y el club vigués pidió a cambio a Pedro Rodríguez Hace tres años, con la lesión de Luis Suárez, lo volvió a intentar, pero finalmente Braithwaite fue el elegido

Joselu Mato es el jugador de moda en el fútbol español. A sus 33 años, que ha cumplido este lunes, ha desarrollado una carrera muy extensa pasando por la Premier League, Bundesliga y Liga española. Su último destino ha sido el Espanyol, pero en dos ocasiones pudo ser jugador del FC Barcelona.

La primera fue en verano del 2008, cuando tenía 18 años y era juvenil. Barça y Madrid se disputaban a un prometedor delantero del Celta de Vigo. El club vigués no quería desprenderse de él y pedía mucho.

En la negociación con el Barça, el Celta puso sobre la mesa un intercambio con Pedro Rodríguez, quien había debutado ya con Frank Rijkaard, pero el club blaugrana lo desestimó ya que el tinerfeño era un jugador por el que Pep Guardiola, que iba a comandar el primer equipo, tenía muchas esperanzas.

Al verano siguiente, en con 19 años, el Real Madrid lo fichó por 1,5 millones y tras un año de cesión en el Celta, pasó a jugar en el Castilla. Joselu llegó a debuta con el primer equipo blanco, pero en 2012 fue traspasado al Hoffenheim por seis millones de euros.

Libre al Espanyol

A partir de entonces, Joselu fue moviéndose. Eintracht Fráncfort (2013-14), Hannover (2014-15),Stoke City F. C. (2015-17), R. C. Deportivo de La Coruña (2016-17) Newcastle United F. C. (2017-19) y Deportivo Alavés (2019-22) fueron sus destinos antes de fichar esta temporada con la carta de libertad por el Espanyol.

Joselu, cuando jugaba en el Alavés y el Barça preguntó por él | AFP

En el Alavés volvió a llamar mucho la atención hasta el punto que estuvo en el punto de mira del Barça. Luis Suárez se lesionó en invierno del 2020 y el club bluagrana buscaba recambio. Joselu fue uno de los jugadores que tocó, pero finalmente no hubo acuerdo.

Braithwaite, el elegido

El Barça de Quique Setién se decantó finalmente por Martin Braithwaite, del Leganés, tras pagar su cláusula de 18 millones de euros. Joselu se quedó en Vitoria, cumplió su contrato con el Alavés y, esta campaña, tras el descenso del club vitoriano, fichó libre por el Espanyol, donde ha logrado ya 13 goles (12 en Liga y 1 en la Copa del Rey).

Su gran momento le ha llevado en la selección donde marcó un histórico doblete en su debut ante Noruega. Solo necesitó tres minutos para anotar los dos goles y ser el gran protagonista del combinado español.