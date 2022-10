Valverde: "¿Ánimo de revancha? Lo que tengo es ánimo de ganar"

El entrenador del Athletic quiere dejar su pasado azulgrana de lado Valverde aseguró que guarda "un buen recuerdo" de su etapa en el Barça

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, dijo que no afronta su regreso al Camp Nou con ánimo de revancha tras finalizar con un cese su etapa de dos años y medio en el banquillo del Barcelona, sino "con ánimo de ganar" porque su equipo quiere volver a sumar tres puntos después de tres jornadas sin lograrlo.

"Ya sé que es difícil porque ellos están bien. En liga están haciendo una gran campaña y será complicado, pero por lo demás es como un partido más. Es verdad que es un sitio donde he estado y conozco gente que me ayudó cuando estuve allí. Les saludaré y luego a intentar ganarles, como siempre", subrayó el técnico del conjunto bilbaíno en la rueda de prensa previa al encuentro.

Valverde aseguró que guarda "un buen recuerdo" de su etapa en el Barça, con el que ganó "dos ligas con muchos puntos de ventaja, una Copa" y en Liga de Campeones perdió "dos partidos".

"Intenté hacerlo lo mejor que puede, igual que en el Athletic o en otro equipo, y en dos años y medio hay tiempo para acertar y equivocarte. En líneas generales las cosas fueron bien, salvo algún partido que se le da un poco más de resonancia. Pero tengo buena sensación y estoy conforme de cómo fueron las cosas", resumió.

Sobre su equipo, Valverde relativizó el dato de que tras el empate en Getafe solo hayan podido sumar dos puntos de los últimos nueve y recordó que "el corte de las estadísticas se hace siempre dependiendo del interés" y también es cierto que el Athletic no conoce todavía la derrota lejos de San Mamés.

"Lo bueno que me quedo es que el equipo siempre lucha por ganar y ha estado cerca de hacerlo en todos los partidos que ha jugado", dijo el técnico, quien, como es habitual, no ofreció pistas sobre el posible once aunque sí apuntó que en el caso de Iñigo Martínez "si juega o no" no será "por el ruido alrededor" del central internacional sobre el posible interés barcelonista en su fichaje.

Valverde recordó que el Barça "todavía no está fuera de la 'Champions'" y añadió que en la liga "está rindiendo a un nivel altísimo".

"El otro día -en el Bernabéu- perdió su primer partido y aunque en Barcelona las derrotas siempre escuecen les veo bien y con un equipo profundo como para llegar lejos. Cuando parece que juega un poco peor te hace ocho ocasiones claras y cuando juega bien te hace veinte", reflexionó.

Sobre las críticas recibidas por Xavi Hernández, dijo que el técnico catalán "conoce perfectamente el Barça, cómo es el entorno del club y lo que supone no ganar".

"Eso ya lo conoce. Veo que trata de aplicar sus ideas y al equipo le veo muy bien y con los fichajes que ha hecho se ve que es un equipo potente que puede aspirar a todo", insistió.