Última parada para el Shakhtar antes de la visita al Barça en Montjuïc

Los ucranianos se miden al LNZ Cherkasy en Lviv previo al choque de Champions con el Barça Darijo Srna se estrenará en el banquillo 'minero' tras reemplazar a Van Leeuwen

Problemas y soluciones tiene el Shakhtar en el horizonte antes de medirse al Barça por la tercera jornada de Champions League. La semana ha sido turbulenta con la salida de Patrick van Leeuwen, su anterior entrenador, y generó cierta inestabilidad al interior del club. Al banquillo llegó ahora, como interino, el director deportivo y leyenda absoluta del club, Darijo Srna, que será el encargado de dirigir este sábado ante el LNZ Cherkasy y, seguramente, se sentará en el banquillo de Montjuïc el miércoles.

Los mineros son actualmente terceros en la Premier League ucraniana, un punto debajo del Polissya Zhytomyr y cinco abajo del Kryvbas, actual líder del campeonato (venció al Metalist). En Champions, por su parte, cosecharon tres puntos producto de una gran victoria a domicilio ante el Amberes, con el que teóricamente se disputan la tercera plaza a Europa League, aunque una segunda plaza tampoco se descarta si llegan a dar la sorpresa en la Ciudad Condal.

“NI GUARDIOLA NI KLOPP”

El propio Srna, que jugó quince temporadas y fue durante muchas de ellas capitán del Shakhtar, rebajó sus expectativas: “Ayer les dije que no soy Guardiola ni Klopp, que soy Darijo Srna, que no tengo mucha experiencia como entrenador pero que tengo un corazón de minero y que ese corazón me ha dicho que tengo que ayudar en un situación difícil para el país y para el Shakhtar. Acepté hoy la oferta del Shakhtar porque es mi familia y cuando la familia atraviesa un momento difícil debes ayudar”, comentó a la web del club, presentando también a su cuerpo técnico dentro del que se encuentra Andriy Pyatov, exguardameta del club y de la selección de Ucrania.

Srna se encargó de aclarar, también, que la prioridad es el partido de hoy y que la mente está puesta en los tres puntos para la liga: “Con cualquier entrenador, si el equipo no juega en su conjunto, no habrá resultado. Todo comienza con el equipo. Por lo tanto, intentaré dar el 100 por ciento y haré todo lo posible para que lo consigan. No estoy pensando en Barcelona, estoy pensando en LNZ”, apuntó.

No se prevén muchas modificaciones, con Matvienko resguardando la defensa y Sudakov comandando las acciones ofensivas junto a Danylo Sikan, del que tendrá que cuidarse el LNZ... y el Barça. El anterior partido se apuntó un doblete y es el encargado de los goles en reemplazo del lesionado Lassina Traoré. El ex azulgrana Chygrynskyi, por su parte, estará en el banquillo.

ALINEACIONES PROBABLES

Shakhtar: Riznyk; Konoplya, Rakitskyi, Matvieko, Azarovi; Stepanenko; Zubkov, Sudakov, Nazaryna, Kryskiv; Sikan.

LNZ Cherkasy: Penkov; Muravskyi, Kovalev, Selin; Stasyuk, Boyko, Oliynik, Norenkov; Naumets, Khoblenko, Pasich.

Hora: 16:00.