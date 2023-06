Shakira desvela cómo era la relación entre Piqué y Guardiola

"Tenían una conexión muy tensa y Pep hacia sufrir muchísimo a Gerard" La cantante asegura que el defensa estuvo a punto de regresar al Manchester United cuando Luis Enrique le advirtió que no contaba con él

El diario 'El País' ha publicado las declaraciones de Shakira durante su juicio con Hacienda y en las mismas, la cantante colombiana ha dado detalles de cómo era la relación entre Gerard Piqué y Pep Guardiola.

Shakira, que afronta un juicio por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones y que se somete a una petición de más de ocho años de cárcel, asegura que su relación con Piqué nunca fue del todo convencional.

La de Barranquilla dio fe de lo complicada que fue la relación entre el central y el técnico de Santpedor: "Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de 'te vas tú o me voy yo'. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo".

La cantante añade que Piqué valoró otras opciones para su carrera futbolística, como regresar al Manchester United, cuando Luis Enrique, a su llegada al Camp Nou, le advirtió de que no iba a contar con él.Y reconoce que "no me habría importado irme a vivir a la ciudad del equipo que él hubiera elegido".