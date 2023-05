Serrat, la banda sonora del Barça

El cantautor ha sido galardonado con el premio 'Culer cultural' en la gala Culer de l'Any Solo ‘el Noi del Poble Sec’ puede hacer una canción sobre Kubala y que suene en el coche de Messi

Si nos pusiéramos formales habría que decir que Joan Manuel Serrat es aquello que llaman un culé ilustre. Pero seguramente el noi de Poble Sec frunciría el ceño al leerlo, porque nunca le gustó mucho la solemnidad y siempre le cantó a las pequeñas cosas (que no las cosas pequeñas) de la vida.

Esas canciones que, como el Barça, forman parte de nuestro patrimonio sentimental. En algunas ocasiones Serrat incluso ha mezclado los dos mundos y ha sido la banda sonora del Barça. Solo él es capaz de hacer una canción sobre Kubala y que su música suene en el coche de los Messi camino de la Cerdanya.

“I es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria i la toca just per posa-la en el camí de la glòria”, canta Serrat con ese sentido disfrutón de la vida que siempre le ha acompañado. Nueve años antes ya había usado el Barça para evocar una época en ‘Temps era temps’ y aquel estribillo mítico de Basora, César, Kubala, Moreno i Manchón. Serrat se declara culé con su habitual picante. “Mi padre preguntó si era niño o niña y le dijeron que del Barça”. Pero muchos no saben que pudo haber sido perico.

La culpa la tuvo el señor Arévalo, un botiguer de la calle donde vivía, que se lo llevaba a Sarrià “como si fuera un marqués”. No fue suficiente, él ya había escogido y la decisión era definitiva. “Supongo que ser hijo de una familia que había perdido la guerra tuvo que ver y también la devoción por Kubala. Además pasaba tiempo en la calle, donde mayoritariamente éramos del Barça”.

Serrat es territorio de vínculos feroces, como su Barcelona y su Barça. Como sus canciones, que son la banda sonora de nuestras vidas. Hoy ha recibido el Premio Culer Cultural en la gala 'Culer de l'Any'.