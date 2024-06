Sergi Roberto vuelve a la actividad con su futuro en el aire

El capitán vuelve al ruedo. En una historia de Instagram, Sergi Roberto ha informado que ha vuelto a ejercitarse. Y con su futuro en el aire. Su contrato vencerá el próximo 30 de junio aunque ya tiene uno nuevo redactado hasta junio de 2025, pendiente de firma. La falta de fair play que tiene el Barça hace que su nuevo contrato aún no se haya podido publicar.

Laporta y Deco lo quieren en el Barça. En caso no tener fair play, el jugador podría negociar su futuro a partir de 12 de agosto. Ya ha recibido el interés de clubes conociendo su situación, pero en principio seguirá siendo azulgrana una temporada más si el fair play lo permite y su contrato se llega a cerrar.

Preparándose para la pretemporada

Sergi Roberto no quiere perder fuelle y ya se entrena para estar al 100% en la pretemporada. Vía Instagram del capitán, ha publicado una foto donde se le ve en el gimnasio con la frase "Here I'm again" que significa "Aqui estoy de nuevo".

La idea es que Sergi Roberto, a sus 32 años, haga una temporada más en el club de su vida. El capitán ha jugado 375 partidos oficiales con el Barça y aún se siente con fuerzas y energías para seguir una temporada más ejerciendo de líder para los jóvenes e intentar llegar a los 400 partidos