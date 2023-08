Semana Joao: Cancelo, con la palanca; Félix, sobre la bocina

El Barça espera ya el ingreso de 40 millones del fondo alemán 'Libero Football' para cerrar con el City de una vez por todas la cesión del lateral El tema con Félix, también en manos de Jorge Mendes, dependerá de salidas (Lenglet y alguna más) y, si se cierra, no será hasta el final

Agarrémonos porque el final de mercado, tal y como ha venido sucediendo en las últimas ventanas, se antoja movido. Lógicamente, al FC Barcelona le gustaría tener cerrada ya una de las grandes carpetas de las últimas semanas. La prioridad máxima, que no es otra que Joao Cancelo.

El lateral luso, sin entrenarse con el Manchester City con permiso del club y aguardando en su país la luz verde para viajar a Barcelona, sigue sin poder firmar. Lo cierto es que el Barça esperaba haber cobrado ya los 40 millones del fondo alemán ‘Libero Football’.

Un pago imprescindible para poder abordar la cesión de Cancelo e inscribir posteriormente a un futbolista que se antoja vital para los esquemas de Xavi, De hecho, la lesión de Araujo y el ‘pacto’ con Koundé hacen que el técnico vallesano se haya quedado solo con la opción de Sergi Roberto.

El caso es que la fecha límite que tiene el fondo germano para ingresar los 40 ‘kilos’ es el 31 de agosto. Pero el Barça trabaja estos últimos días para que no se llegue al jueves y se pueda cobrar antes para cerrar de una vez por todas lo de Joao.

DESENQUISTAR

Como comentábamos, el aún defensa del Manchester City dejó la ciudad inglesa y abandonó los entrenamientos con Pep Guardiola el pasado jueves. El club ‘citizen’ lo liberó para que solucionara su futuro. Ayer se especuló con que Cancelo podía volar hacia Barcelona (de hecho, había un vuelo procedente de Oporto para el final de tarde que se canceló) si recibía el OK.

Pero continúa en tierras portuguesas acompañado de su familia. Ya lo hemos venido informando. Jorge Medes, agente de Joao, informó al Manchester City de que su cliente solo quiere ir al Barça. No ha escuchado otras ofertas. Ha hablado con Xavi y se siente muy motivado por el proyecto en la Ciudad Condal.

NEGOCIACIÓN

Eso sí, según ha podido saber SPORT, aún quedan flecos por cerrar de la negociación. Hay pendiente una conversación entre Deco y Txiki Beguiristain, director de fútbol del Manchester City. El FC Barcelona no pagará ninguna tasa (tampoco puede hacerlo por Joao Félix) por el préstamo. El City no tiene prisa, pese a que Pep Guardiola no cuenta con el futbolista.

Aun así, una vez entre el dinero y el Barça esté capacitado para asumir la ficha (veremos si finalmente los ‘sky blue’ se hacen o no cargo de una pequeña parte), no debería de haber problema para que se llegue a una entente entre ambos clubes. A los dos les interesa que llegue a buen puerto. Además, parece que tampoco se incluiría una opción de compra, puesto que el Barça no quiere que le compute en el ‘fair play’ de la presente temporada.

JOAO, LA GUINDA FINAL

Reiterando que la prioridad absoluta es Joao Cancelo, el Barça intentará hacer un esfuerzo final por Joao Félix. También representado por Jorge Mendes, el delantero rojiblanco sigue con su otraciscmo en el día a día del Atlético y está dispuesto a esperar hasta la bocina final de mercado. El ‘Cholo’ Simeone continúa convocándole (ayer para jugar en Vallecas, sin ir más lejos) a pesar de que no cuenta con él. Y, como sucedió en el primer encuentro de Liga en el Metropolitano, la afición colchonera se encarniza con el luso.

Situación extremadamente delicada, pero aun así Joao aguanta. Mendes mantiene las vías abiertas (por sus manos pasarán las dos últimas incorporaciones del Barça este verano tiene pinta). Por su lado, el FC Barcelona es consciente de que, en caso de hacerse, será los dos últimos días de mercado. Primero, porque no ha entrado el famoso dinero del fondo alemán ‘Libero Football’ del que hemos hablado ya en este artículo. Vital para la prioritaria llegada de Joao Cancelo. Y, segundo, porque para hacer hueco a Joao Félix se tienen que producir varias salidas.

No bastaría con la de Clément Lenglet, a priori una segura pero que se está demorando una barbaridad. Laporta dejó claro el otro día en la previa del partido en Villarreal que intentarán acometer 1-2 llegadas. Dejaba en el aire la segunda, la de Joao. Él es uno de los máximos impulsores. Además de Lenglet, seguramente será necesario que coja la puerta algún futbolista más. Abde, descontento por su protagonismo, podría ser uno de ellos. Veremos...