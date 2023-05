El saludo "inocente" de Balde y S.Roberto a los hinchas rusos se hizo en un acto de LaLiga

El Shakhtar Donetsk y el Dinamo de Kiev han criticado duramente un vídeo del Barça agradeciendo el apoyo de los aficionados rusos Un acto "inocente de los jugadores", que según aclaró la entidad azulgrana, se saltaron "todos los filtros" al no pedir permiso a LaLiga, organizadora del acto, para grabar el vídeo en cuestión, de apenas 14 segundos de duración

El saludo de los jugadores del Barcelona Alejandro Balde y Sergi Roberto a los hinchas rusos que ha sido tan criticado por los dos principales clubes ucranianos, el Shakhtar Donetsk y el Dinamo de Kiev, se hizo de forma "absolutamente inocente" en un acto organizado por LaLiga, según explicaron a EFE fuentes del club catalán.

Según aclaró el Barça, LaLiga organiza periódicamente jornadas destinadas a que sus equipos atiendan a los medios extranjeros que tienen los derechos de la competición. Y que el saludo de sus dos jugadores se grabó en una des esas jornadas, en el Estadio Johan Cruyff.

En este estadio anexo a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, los jugadores atendieron a varios medios, entre ellos Okko Sports, la que explota lo derechos de LaLiga en Rusia. Y, al final la jornada, "saltándose el guión", Okko Sports solicitó a Sergi Roberto y Balde permiso para grabar un breve vídeo donde ambos debían saludar a los hinchas rusos que siguen la competición.

Un acto "inocente de los jugadores", que según aclaró la entidad azulgrana, se saltaron "todos los filtros" al no pedir permiso a LaLiga, organizadora del acto, para grabar el vídeo en cuestión, de apenas 14 segundos de duración.

En cambio, para el director ejecutivo del Shakhtar, Serhii Palkin, la grabación de dicho vídeo es "un acto intolerable y simplemente inmoral" y pidió al Barcelona que "admita su error y evite situaciones similares en el futuro".

"Mientras nuestros soldados se rehabilitan en Barcelona, los jugadores del FC Barcelona Sergi Roberto y Alejandro Balde graban un mensaje de vídeo a los fans del país que está matando ucranianos, matando niños y destruyendo nuestras ciudades ahora mismo”, dijo el Shakhtar en su cuenta de Twitter.

El mensaje hace referencia a los soldados ucranianos heridos en la guerra que reciben en Barcelona tratamiento sufragado por el Shakhtar, que tuvo que abandonar su ciudad, Donetsk, en 2014, al ser declarada capital de una nueva república separatista por milicianos apoyados por Moscú.

"No hay victorias ni cientos de miles de camisetas vendidas que valgan una vida humana", añade el mensaje de Facebook, que incluye capturas del mensaje transmitido a los aficionados a los barcelonistas rusos junto con la de dos soldados heridos que se recuperan en Barcelona.

We highly recommend FC Barcelona players to move closer to their russian fans and apply for the russian championship participation. #russiaisaterroriststate #disrespect @fcbarcelona pic.twitter.com/5AhRGArDqM