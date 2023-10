Ronald Araujo cumple 4 años con el Barça

Araujo ha disputado 117 partidos con el club azulgrana El central uruguayo sustituyó a Todibo en el minuto 73 y fue expulsado a los 14 minutos de partido

Se cumplen 4 años del debut de Ronald Araujo con el FC Barcelona. Desde su llegada, el uruguayo se ha ganado la confianza del club y el cariño de toda la afición. Su rendimiento en el terreno de juego ha sido más que sobresaliente y el 'charrúa' va en camino de su quinta temporada en el club. El Barça ha recordado su debut a través de redes sociales.

Hoy se cumplen 4 años del debut de Araujo 🇺🇾 pic.twitter.com/Y2VzdkHmCI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 6 de octubre de 2023

4 años con un central de garantías

Ronald Araujo ya ha disputado 117 partidos con el Barça. Y se dice pronto. El uruguayo ha sido un eje clave en la defensa del FC Barcelona durante prácticamente 5 temporados, tanto para Ernesto Valverde, Ronald Koeman o Xavi Hernández.

Sin embargo, Ronald reconoció en su día que tuvo dificultades para adaptarse cuando llegó, pero también que siempre se impuso llegar al primer equipo. “Nunca pensé que es demasiado duro. Me dije: Voy a jugar en el filial, voy a probarme y tendré mi oportunidad en el primer equipo. Afortunadamente, eso fue lo que sucedió”, comentó el 'charrúa'.

El uruguayo muchas veces no es considerado de La Masia, porque directamente al filial, pero considera clave su influencia. "Hay esta cosa de que no crecí en La Masia, pero yo me considero parte de eso”, continúa Araujo. “No estuve tanto tiempo como otros, pero el Barça B me cambió. Aprendí la filosofía. Desayunaba y comía en la Masia, pasaba tiempo con ellos allí y eso me ayudaba mucho”.

Un debut desafortunado

Ronald Araujo debutó en 2019 contra el Sevilla en el Camp Nou. Tras su llegada procedente de Boston River, y su paso por el filial, Ernesto Valverde le dio la oportunidad al 'charrúa', que se estrenaba oficialmente en Primera División con el primer equipo. Salió al césped en el minuto 73 debido a la fatiga muscular de Todibo, la pareja de Gerard Piqué contra el Sevilla (4-0), pero catorce minutos después de entrar en el verde vio la tarjeta roja.

El Barça acabó el encuentro con una zaga defensiva inédita hasta la fecha: Roberto, Araujo, Piqué y Semedo. Cabe decir que la apuesta de inicio de Ernesto Valverde también tuvo varios alicientes. Todibo ocupó la posición de Clement Lenglet, expulsado. El galo se ubicó en el flanco derecho y el catalán, el izquierdo. Pero, tuvo que intervenir. Frenó un uno contra uno al 'Chicharito' que encaraba a Ter Stegen. Mateu Lahoz lo expulsó. Aunque no fue una acción clara, malbarató una ocasión de visitantes.

Hasta 2026, mínimo

Ronald Araujo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y la cláusula de rescisión queda fijada en 1.000 millones de euros. El jugador, sin embargo, ya ha expresado mas de una vez su intención de seguir en el Barça. El club quiere al uruguayo para muchos años mas. De momento, son 117 partidos, 7 goles y 3 asistencias.