Robert Enke: 14 años de una vida demasiado corta

El meta se quitó la vida el 10 de noviembre de 2009 tras muchos años conviviendo con episodios de depresión Su etapa en el Barça, donde no logró asentarse, estuvo marcada por el sufrimiento y las críticas

Hoy 10 de noviembre de 2023 se cumplen 14 años de la muerte de Robert Enke (1977-2009). El meta alemán decidió acabar con su vida con solo 32 años tras convivir con episodios depresivos desde los 16 años.

"En las fases más críticas, Robert tenía miedo del balón cuando le chutaban", explicó su padre para entender el sufrimiento que vivía Enke en algunos momentos de su carrera. "Tenía ataques, no quería entrenar, no se imaginaba bajo los palos. Me preguntaba si me enfadaría si dejaba el fútbol y le decía: Robert, esto no es lo más importante, por Dios".

El Barça se cruzó en su carrera en momento que le jugó en contra al portero. A Enke le diagnosticaron la depresión cuando negociaba con el club azulgrana. Y lo que se encontró, un equipo que pasaba por un momento de inestabilidad en la portería, le jugó siempre en contra.

En el Barça nunca sintió la confianza de la gente o, incluso, de sus propios compañeros. Lo explicó Ronald Reng, periodista y escritor alemán, en el libro 'Una vida demasiado corta'. Reng relata cómo el hundimiento de Robert empezó a gestarse cuando aterrizó el verano de 2002 con Van Gaal en el banquillo.

El momento llegaría en una desafortunada actuación en la Copa ante el Novelda, un Segunda B, en Copa del Rey. "Se autoculpó de una forma exagerada. Creo que estaba mucho más enfadado consigo mismo que con la gente que le rodeaba. Se sintió muy solo cuando Frank de Boer le criticó en Novelda. Creo que se hizo una idea equivocada de lo que pensaban de él en el vestuario. Él asumía que no creían en él, pero no era cierto. Había jugadores como Luis Enrique que trataban de hacerle ver lo contrario", explicó Reng, en una entrevista publicada en SPORT el año 2012.

Enke vivió con frustración la competencia con Valdés, un portero que convivía mejor que él con la presión. "¿Por qué el público aplaudía como loco cuando Víctor detenía un balón sencillo pero él, en cambio, no dejaba de recibir los gritos de los entrenadores?", destacó el escritor. "Desde que el primer partido de la temporada le sorprendió la noticia de que Valdés iba a ser titular, Robert se mostró negativo. Se aferró a la idea de que todo iba en su contra".

El alemán logró superar episodios trágicos de su vida como el fallecimiento por enfermedad de su hija de dos años, pero la depresión nunca dejó de estar latente. Enke sacudió el mundo del fútbol poniendo fin a su vida el 10 de noviembre de 2009.