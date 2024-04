La rajada de Baraja sobre el cambio de horario del Barça-Valencia

LaLiga ha hecho oficiales las variaciones sobre los horarios de la jornada 33. El cambio ha venido motivado por la clasificación del Real Madrid a semifinales de la Champions el pasado miércoles. El conjunto de Ancelotti disputa la ida en el Allianz Arena el martes 30 de abril, y para tener más descanso, solicitó desplazar su partido en el Reale Arena, previsto para el sábado 27, al viernes 26.

Almería y Cádiz eran los, en teoría, únicos damnificados, pero este cambio ha provocado un 'efecto dominó' que ha afectado a dos partidos más, entre ellos el Barcelona - Valencia. El encuentro se iba a jugar el sábado a las 14h, y LaLiga lo ha movido al lunes a las 21h.

Rubén Baraja, el entrenador del Valencia, ha hablado sobre ello en la rueda de prensa previa al partido frente al Betis, clave para la lucha por Europa. "Hay cosas que no se pueden entender", comentaba el técnico valencianista, que no entendía por qué se ha cambiado el partido del Valencia si no afectaba en nada. Baraja aseguraba que "son situaciones muy mejorables" y que "los grandes damnificados son los aficionados".

Para ayudar a los aficionados que ya habían organizado el viaje a Barcelona, el Valencia ofrecerá "un servicio de bus gratuito de ida y vuelta para que sus aficionados puedan asistir al partido a pesar del cambio de horario".

Además del bus, el club da la opción de anular la entrada y devolver el dinero, o hacer un cambio de nombre de la entrada.