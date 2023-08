¡El PSG ofreció la cesión de Neymar al Barça en el caso Dembélé!

El club blaugrana declinó el ofrecimiento. La ficha no encaja y Xavi no lo quería Ney parece que seguirá en el PSG y no se ha planteado la salida de Arabia

El rocambolesco fichaje de Ousmane Dembélé por el PSG está ya cerca de llegar al final. En las próximas horas, el francés comunicará al Barça que se va a París y el caso quedará zanjado con el pago de los 50 millones de euros de la cláusula de rescisión. Durante las mínimas conversaciones que ha habido entre clubs, el PSG volvió a ofrecer la posibilidad de una cesión de Neymar hacia el Barça, pero se desestimó por completo la operación.

El PSG está revolucionando absolutamente el equipo con decisiones muy drásticas como apartar a Kyllian Mbappé y no veían con malos ojos la salida de Neymar, pero no encuentran ofertas atractivas y el futbolista tampoco está por la labor de según que aventuras. Sabedores que Ney sí aceptaría ir al club blaugrana, el PSG deslizó esta posibilidad pero la ficha del jugador es inasumible por mucho que se la rebaje y Xavi entiende que para el proyecto actual, el brasileño no es el jugador que necesita el vestuario.

Neymar está jugando esta pretemporada con el PSG, pero tiene claro que se le está buscando una difícil salida. El brasileño sí que ha descartado absolutamente ir a Arabia Saudí a pesar de que ha recibido varias propuestas y ha tenido algún acercamiento al Chelsea, pero sin llegar a acuerdo alguno. El jugador ya ha dejado claro que su intención es quedarse en París y acabar contrato con el PSG ya que renovó para ello. Su salario le convierte en uno de los mejores pagados del mundo y no va a renunciar a ello.