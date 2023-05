El presidente del Al Hilal, tajante: "No me pregunten por Messi"

Fahd Bin Nafel no soltó prenda sobre el posible fichaje del delantero argentino "No te diré nada. Si sale algo de nuestra oficina de prensa, lo obtendrás", apuntó

El futuro de Leo Messi todavía sigue siendo una incógnita. Como ya avanzó SPORT en su día y aseguró su entorno en un comunicado, el exdelantero argentino del FC Barcelona no decidirá nada sobre su futuro hasta que acabe la liga francesa con el PSG, aunque los rumores siguen a la orden del día.

Esta vez el protagonista fue el presidente del Al Hilal, Fahd Bin Nafel, por sus últimas declaraciones. Sobre la posibilidad de fichar a Leo fue claro para evitar crear rumores innecesarios. "No me pregunten por Messi", sentenció el directivo tras el partido de su club ante el Al Wehda. "No te diré nada. Si sale algo de nuestra oficina de prensa, lo obtendrás", zanjó Bin Nafel.

"Cualquier estrella que viene a nuestro club debe saber que somos un gran club. Nuestro objetivo es mejorar (al equipo). Si te enfocas en una persona, pierdes el grupo", finalizó el presidente del equipo saudí.