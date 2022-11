Una nueva tentación para Pavard que no es el Barça

El francés declara que le gustaría jugar al lado de su amigo, Olivier Giroud El lateral derecho está decidido a dejar el Bayern y el Barça es uno de sus pretendientes

Benjamin Pavard, lateral derecho del Bayern, ha expresado públicamente su deseo de no renovar el contrato que le une al club alemán hasta el 30 de junio del 2024 y emprender una nueva aventura en otro país. El internacional francés se ha convertido en un jugador cotizado en el mercado desde ese momento, pues hay pocos laterales derechos de su categoría.

Uno de los clubs que busca un lateral derecho y que ya se ha interesado por la situación de Pavard es el FC Barcelona, aunque el francés ha declarado en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport' que le encantaría jugar en Italia y, más concretamente, en el Milan, donde juega un buen amigo suyo. "Hace siete años que juego en Alemania con el Bayern y lo he ganado todo. Juego para ganar y estoy abierto a valorar nuevos proyectos", dice en la entrevista respecto a la decisión que ha tomado de apostar por un cambio de aires. Seguidamente, habla de sus opciones de jugar en Italia. "Olivier Giroud me dice siempre que Italia es un país que vive el fútbol al cien por cien. Me ha contado la magia del derbi, las celebraciones por el scudetto. Me gustaría mucho jugar con él", explica, dando esperanzas al Milan de poder hacerse con los servicios del internacional francés.

ESCUCHARÁ OFERTAS

En el Milan, explican en Italia, se han puesto ya a estudiar su posible contratación. De momento, Pavard escuchará todas las ofertas que le lleguen, también la de renovación con el Bayern a pesar de su decisión de cambiar de aires. Si no la acepta, es posible que el club alemán decida vender al jugador ya este verano.