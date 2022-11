Messi: "Me arrepiento de no haber disfrutado más del día a día con Guardiola"

"Tenía algo especial para ver los partidos, prepararlos y para comunicar" "Con el paso del tiempo y durante toda mi carrera te das cuenta de que fue algo único"

Leo Messi se sinceró en 'Universo Valdano' en una larga entrevista en la que analizó toda su trayectoria tanto en el Barça como en la selección argentina. El delantero hizo hincapié en la figura de Pep Guardiola, el técnico que cambió la historia del Barça y de él mismo. Con el catalán, Messi dio un salto de calidad que le convirtió definitivamente en el mejor futbolista de la historia de este deporte. Y así lo vivió también el delantero argentino.

"Fue una etapa extraordinaria, porque se dio toto. Por una parte, viene Guardiola, que me enseñó y me hizo crecer. Por otro, era una generación única. Era impresionante ir a jugar a cualquier campo, ya que íbamos a ganar fuera quien fuera el rival y de la manera que lo íbamos a hacer, teniendo la posesión al 80 por ciento", recuerda Messi.

El delantero argentino recuerda aquella época con tanto cariño que se arrepiente de no haberla exprimido más: "Si de algo me arrepiento es de no haber disfrutado más del día a día, porque estás en una burbuja. Era para disfrutar de cómo preparaba los partidos, de cómo íbamos a jugar al rival. Lo hacíamos tan fácil y era tan natural, que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Con el paso del tiempo y durante toda mi carrera te das cuenta que fue algo único".

Messi bromeó con el potencial de Guardiola: "Hizo mucho daño al fútbol, porque parecía tan fácil que todo el mundo quería jugar igual. Luego me encontré con muchos Guardiolas por ahí y me sirvió para darme cuenta de lo que hicimos".

El delantero sentencia: "Guardiola tiene algo especial para ver los partidos, prepararlos y para comunicar". Y recordó el día que cambió su posición en banda derecha para convertirle en falso '9', en vísperas de una visita al Santiago Bernabéu que acabó con el histórico 2-6: "Me llamó una tarde, hacia las siete. Yo estaba en mi casa y me dijo que fuera a la Ciutat Esportiva. Jugábamos al día siguiente. Me dijo que jugaría de falso '9' porque si venía a recibir al centro del campo y me seguían los centrales iba a dejar espacios libres para Eto'o y Henry. Me dijo que para ganar al Real Madrid en su campo había que jugar sin miedo". Y así fue.

a misma filosofía.