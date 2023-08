El padre de Bernardo Silva confirma que hubo interés del Barça

En una entrevista en Brasil, admite que ha habido "interés permanente" del Barça Bernardo Silva renovó con el Manchester City hasta 2026, descartando varias ofertas

El padre de Bernardo Silva ha concedido una entrevista en Brasil y ha confirmado el interés de varios clubes en hacerse con los servicios de su hijo. Bernardo Silva tuvo oferta del mercado de moda, Arabia Saudí. Y también ha admitido que hubo un acercamiento muy fuerte del PSG y un "interés permanente" del Barcelona.

"Obviamente, también había un deseo de mantener a Bernardo en el City. Las cosas se estructuraron y la decisión se tomó con los pies en el suelo", concluyó el padre del jugador. Al final hubo 'fumata blanca' y el jugador seguirá en la que será su sexta temporada con el conjunto 'citizen'.

"De hecho, hubo una propuesta y una intención de comprar a Arabia Saudí, que comenzó en junio. También hubo un acercamiento muy fuerte, con propuesta y voluntad por parte del PSG. Y hubo continuidad en el interés del Barcelona, que año tras año ha querido a Bernardo en la plantilla", afirmaba.

Sobre la posibilidad de volver al Benfica, Paulo Silva aseguró que es una gran posibilidad de futuro: "Año a año y paso a paso veremos cuáles son las oportunidades, no podemos tomar una decisión a tres años vista basada en una hipótesis que puede o no suceder. Obviamente Bernardo es un fan del Benfica y quiere volver al Benfica. ¿Será dentro de tres años? No creo que la decisión de prolongar un año más con el City esté relacionada con ir al Benfica cuando tenga 32 años. Podría ser una posibilidad, que es una posibilidad fuerte de hecho, pero yo no lo pondría como una preparación para eso", subrayó Paulo Silva.