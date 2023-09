Orlandi: "Pep tenía a Xavi, Iniesta y Messi en su 'prime'; no tiene sentido intentar copiarlo"

Charlamos con el exjugador del FC Barcelona, actual comentarista de los partidos del equipo azulgrana en 'DAZN' y agente de futbolistas en 'BY&FOR' Retirado desde 2019 por un problema cardíaco, Orlandi nos habla de salud mental, de la transición cuando se apagan los focos o de la esencia del fútbol inglés

Tuvo que retirarse en 2019 de manera forzada por un problema de salud; pudo vivir la esencia del fútbol inglés desde abajo y hasta la élite y todo después de jugar dos años en el Barça en los que debutó con el primer equipo con Rijkaard. Andrea Orlandi, actual comentarista de los partidos del Barça en 'DAZN' y representante de futbolistas en la agencia 'BY&FOR', atiende a SPORT.

¿Desde que comentas intentas ver los partidos del Barça desde un punto más analítico? ¿O ya lo seguías antes?

Los partidos del Barça los he visto siempre, todos. Prestando un poco más de atención. Obviamente debes hacer este trabajo con imparcialidad. Por ejemplo el día de Pamplona, cuando tienes que opinar sobre una jugada polémica tienes que decir lo que ves. Claro que el Barça me gusta, pasé por allí y me ayudó mucho y cambió mi forma de ver y entender el fútbol. Es un reto porque siempre ves que Xavi busca algo más, cambiar, el 4-3-3 clásico, la evolución de ahora. Siempre pasan cosas en los partidos del Barça y hay mucha repercusión.

Hablando de Pamplona y polémica. ¿Cómo viste las acciones controvertidas?

Pues mira, el penalti de Lewy dije que era penalti. En el gol de Koundé comenté que en ese momento había visto falta, pero se puede pitar o no. Son jugadas al límite, que se pueden interpretar, hay que ver la fuerza del contacto, la reacción del rival es exagerada. Cuando tienes esta exposición ya sabes que te van a machacar. Es algo que como futbolista ya sé lo que es, que te critiquen cada fin de semana.

"Lo de Pep no se repetirá, hay que sonreír cuando lo recordamos; ahora es el Barça de Xavi"

¿Te atrae el Barça de Xavi?

Soy muy pro Xavi, me gusta mucho. Creo que tiene muy buenas ideas, lo primero. Ha tomado decisiones valientes y el equipo está en un proceso de llegar a ser lo que Xavi quiere que sea. Hemos visto buenos partidos, otro menos atractivos. Pero lo que yo veo es una mentalidad ganadora que hacía tiempo que no veía.

Laporta y Xavi, en la celebración del campeonato liguero | EFE

¿La sombra de Pep es demasiado alargada?

No se repetirá. Pep tenía a Xavi, Messi, Iniesta en su ‘prime’. Lo que hay que hacer es disfrutar, decir que se jugó el mejor fútbol que se ha visto y no intentar copiarlo. Es lo más inteligente. El Barça está pasando por este momento de evolución. Hay que mirar adelante. y sonreír cuando recordamos lo de Pep. Ahora es el Barça de Xavi.

Ahora que estás en el aparato mediático. ¿Cómo evitar que todos los focos que hay ahora mismo sobre Lamine Yamal?

¿Qué haces? No dices lo bueno que es? Cuando lo ves jugar disfrutas. Lo veía mucho con el juvenil, veía que podía ser diferencial. Pero no te das cuenta hasta que se pone la camiseta del primer equipo y hace lo que hace. Una naturalidad…el talento, es un jugador diferente. Lo más difícil será cuando vea la repercusión que tiene. Ahroa tiene 16 años, se le permitirá equivocarse. Yo con 16 estaba en el juvenil de la Damm. Él en el primer equipo. Lo que hizo Messi. Es complicado lo que hace, pero lo es más aguantar y hacerlo con continuidad, la temporada que viene. Es difícil no emocionarse. Xavi y el club deben protegirlo.

No es fácil controlar, es un boomerang en el que todo es positivo pero puede volverse en tu contra. Hay que recordar a Giovani Dos Santos, era un mix entre Ronaldinho y Messi, era espectacular, pero al final no aguantó en el Barça. Tuvo una gran carrera. O Bojan, que ha tenido una carrera espectacular. Pero la idea general es como si no hubiera llegado. Pero claro, ser Messi…