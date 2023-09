¿Qué ocurrirá con el seguro de fichaje del Barça en la lesión de Vitor Roque?

El Barça no tendrá que activar ningún seguro porque 'Tigrinho' se ha lesionado y se recuperará siendo futbolista del Ath. Paranaense Vitor Roque, al margen de que pueda ser inscrito o no, será futbolista del Barça a todos los efectos a partir del 1 de enero

Vitor Roque estará unas ocho semanas de baja según el primer diagnóstico de los médicos del Ath. Paranaense, que SPORT ha avanzado en exclusiva, tras la resonancia magnética a la cual el delantero ha sido sometido esta última madrugada.

‘Tigrinho’ sufrió un golpe durísimo en su tobillo izquierdo en el partido del Brasileirao ante el Internacional (2-1) por culpa de la actitud violenta y temeraria del central colombiano Nico Hernández. En principio, no se ha detectado ninguna lesión ósea.

Si se confirma este escenario después de que este viernes se le realice una segunda batería de pruebas de imagen en un centro hospitalario de Curitiba, significará que el ‘9’ se lesionó siendo jugador del Ath. Paranaense y que tendrá el alta médica antes de que pase a ser jugador del Barcelona a partir del 1 de enero.

El ‘Furacao’ y el Barça firmaron, en julio, la venta del joven delantero centro de 18 años, por 30 millones de traspaso más variables. El futbolista se comprometió con el Barça para las próximas siete temporadas.

Se pactó entre clubes que Vitor Roque seguiría perteneciendo al Ath. Paranaense a todos sus efectos hasta el 31 de diciembre, y, que, coincidiendo con la llegada de 2024, el ariete pasaría a ser jugador del Barcelona, al margen de que pudiera ser inscrito o no por las estrecheces del Fair Play Financiero que impone LaLiga.

Como en todo tipo de negociación de estas características que implica una futura venta, se firmó el correspondiente seguro de fichaje que atañe a las tes partes (los dos clubes y el jugador).

La lesión, en principio de ocho semanas, no provocará que tenga que activarse, lo que no deja de ser una buena noticia dentro de una tesitura negativa, porque el futbolista no actuará más en este 2023.

En principio, el delantero tendrá el alta médica a finales de noviembre y, por tanto, si el Barça consigue inscribirlo en enero, podrá incorporarse a las órdenes de Xavi Hernández en plenas condiciones físicas, y habiendo podido pasar página del percance más importante en su corta y meteórica carrera profesional.

Aunque haya despertado una gran alarma entre el barcelonismo, por las grandes expectativas que ha generado el fichaje de Vitor Roque, lo ocurrido esta última madrugada, se enmarca en la normalidad de lo que puede ocurrir con un jugador profesional. Esta lesión no afectará en nada contractualmente a su fichaje por el Barcelona.