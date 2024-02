¡El Nápoles podría fulminar a Mazzarri antes del Barça!

Terremoto en el Nápoles. Ya llegaba muy tocado Walter Mazzarri a la cita de este sábado ante el Genoa y tras el empate (conseguido in extremis después de ir por debajo en el marcador durante todo el encuentro) en casa aún se complica más su situación.

Tanto es así que, según ha podido saber SPORT, el excéntrico propietario del club partenopeo Aurelio Di Laurentiis podría cesar ya en las próximas horas al veterano técnico italiano. Mazzarri llegó al banquillo del cuadro del sur de Italia en noviembre sustituyendo a Rudi García y no solo no ha mejorado la situación del equipo, sino que lo tiene a 27 puntos del líder con un partido más jugado.

A AÑOS LUZ DE LA PARTE ALTA

El Nápoles continúa teniendo un fútbol ramplón, sin patrón y en el que las estrellas que brillaron el curso pasado se han apagado. No han ayudado los problemas extradeportivos, claro.

Y a seis puntos de la zona Champions, que pueden ser nueve si gana el Sassuolo. Tras haber perdido la Supercopa ante el Inter y haber caído estrepitosamente en Coppa en casa ante el Frosinone (0-4), el Nápoles navega sin rumbo y el máximo mandatario podría buscar un cambio de rumbo a dos días apenas de la eliminatoria de Champions contra el Barça.

Apenas han pasado unos meses del histórico 'Scudetto' ganado más de 30 años después, pero no queda nada de esa escuadra capitaneada por Luciano Spalletti. El juego, la presión, la verticalidad. Cualquier pedazo de esa identidad se ha esfumado en un equipo que no carbura. Tras la destitución de Rudi García en noviembre, la elección del 'viejo zorro' Walter Mazzarri no ha funcionado.

Walter Mazzarri, entrenador del Nápoles, en el Bernabéu / EFE

Suenan sobre todo dos nombres: Julen Lopetegui y Marco Giampaolo. El técnico vasco acaba de rechazar una oferta del Crystal Palace, mientras que el entrenador italiano está sin equipo desde que saliera en 2022 de la Sampdoria.