"Nadie esperaba que fuera tan tan bueno": La temporada de Zubimendi da la razón a Xavi

Está jugando el mejor fútbol de su vida tras un verano donde tres clubes estaban dispuestos a pagar su cláusula de 60 millones En San Sebastián destacan la confianza que ha ganado los últimos meses como una de las claves de su explosión

"La clave es que cada año es bastante mejor que el anterior. Todos sabíamos que era bueno, pero nadie esperaba que fuera tan tan bueno". Mikel Recalde, periodista de 'Noticias de Gipuzkoa', resume el sentir de la afición de la Real con Martín Zubimendi. Este verano tres clubes estaban dispuestos a pagar su cláusula (60 millones), pero no se movió y está jugando la mejor temporada de su vida.

En San Sebastián creen que una de las claves para entender su crecimiento es el aspecto mental. "Es sobre todo un tema de cabeza, de autoestima y confianza. Se ha dado cuenta que puede rendir al máximo nivel". Zubimendi ha dado un paso adelante como el faro de una Real Sociedad que está brillando en la Champions. Sus actuaciones están dando la razón a Xavi, que dio su nombre como la primera opción para coger el relevo de Sergio Busquets.

Dos obstáculos para el Barça

El Barça se encontró en verano con dos obstáculos fundamentales: una cláusula imposible de asumir y la posición de Zubimiendo, que pensaba que no era el momento de salir. El Arsenal y el Bayern eran dos de los clubes que sí estaban dispuestos a pagar 60 millones.

Zubimendi quería disfrutar de la Champions con la Real y lo está haciendo con su mejor versión. De su repertorio destaca sobre todo su consistencia. El mediocampista se está mostrando muy seguro con ambas piernas, contundente en el juego aéreo y como un futbolista sobre todo ordenado. En el 4-3-3 de la Real está ampliando su área de influencia. A pesar de que es habitual verle incrustarse entre los centrales, esta temporada también se está soltando más en ataque.

A pesar de que Kubo (entre los jóvenes) y Oyarzabal (entre los adultos) son los que más camisetas venden, la afición sabe que Zubimendi es el termómetro del equipo. En el último encuentro, cuando se dolió del tobillo, se hizo un silencio sepulcral que resume su importancia en el equipo. Su caso no ha sido tan fulgurante como otros jugadores que llegaban de la cantera. Es más, cuando subió al primer equipo no era titular en el filial, pero en el club tenían claro su potencial. "Los mejores jugadores de Zubieta que marcan goles juegan de delantero y los que no marcan de mediocentro", ha recordado alguna vez Illarramendi.

Real Sociedad - Leipzig: El gol de Zubimendi / | Telefónica

Zubimendi se ha ganado en la Real ser indiscutible como mediocentro aunque también ha jugado de central cuando ha habido alguna emergencia. Su conexión con Merino, el jugador con el que mejor se entiende en el campo, es otra de las claves de su rendimiento.

Pero el entorno del jugador también apunta a la selección como otra de las claves de su confianza. Para de la Fuente es un fijo, aunque Zubimendi sentía cuando iba con la sub'21 que sus propios compañeros no terminaban de conocerlo. "Él se daba cuenta de que no lo conocían mucho; sus propios compañeros se quedaban flipados de su nivel".

La gran duda ahora es ver qué ocurre este verano. El Barça y el Arsenal siguen muy pendientes de su situación. Zubimendi renovó hace más de un año hasta 2027, pero con la condición de que no subiera su cláusula. En junio nadie duda de que estará entre los nombres estrella del mercado.