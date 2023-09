Los 'meninos', listos para jugar

Xavi incluyó a Joao Félix y Cancelo en la lista de convocados para viajar a Pamplona Los dos futbolistas culminarán ante Osasuna 48 horas de locura tras llegar al Barça

Sin prácticamente tiempo para deshacer la maleta, Joao Félix y Joao Cancelo se han visto obligados a integrarse, con una sonrisa de oreja a oreja, eso sí, a la dinámica de la primera plantilla del Barça de forma apresurada. Esta noche estará en El Sadar, solo 48 después de haber llegado al club.

La competición no da tregua y los de Xavi se miden esta noche a Osasuna en Pamplona, cuando no habrán pasado ni 48 horas (21:00) del cierre de un mercado de fichajes que trajo al técnico egarense a dos de los internacionales portugueses con más talento. Ambos firmaron sus nuevos contratos con el Barça a primera hora de la mañana en la Ciutat Esportiva, recinto que ya no abandonaron hasta después del entrenamiento previo al desplazamiento a tierras navarras. Tras la firma llegó el momento de vestirse de corto y, junto a Joan Laporta, pisar el césped del terreno de juego Tito Vilanova para someterse a la protocolaria sesión de fotos con el balón y su nueva camiseta.

Dorsales definidos

Aunque sus dorsales ya están definidos, las camisetas con las que posaron aún no lucían sus respectivos números de cara a esta temporada. En el caso del centrocampista ofensivo, ha sido el ‘14’ el elegido, mientras que el lateral derecho se ha quedado con el ‘2’ que dejó vacante Sergiño Dest. Concluidas las presentaciones, sin rueda prensa porque todo sucedió de forma apresurada y con el tiempo justo, se ejercitaron por primera vez con sus nuevos compañeros, que les dieron la bienvenida.

Rumbo a Pamplona

Nada más concluir su primer día de trabajo, Xavi Hernández hizo pública la convocatoria para viajar a Pamplona y ambos jugadores figuraban en ella. El técnico les incluyó porque, de hecho, la plantilla cuenta con 19 jugadores con ficha del primer equipo, dos de los cuales, Pedri y Araujo, están lesionados y, curiosamente, ocupan esta temporada posiciones que pueden ocupar los dos lusos. Pese a ello, parece poco probable que puedan ser titulares, sobre todo en el caso del ex Atlético, en El Sadar porque, más allá de no haber realizado la pretemporada con el Barça, tampoco han tenido el protagonismo necesario con sus anteriores equipos. Cancelo sí tiene opciones de salir de inicio.

Joao Félix y Joao Cancelo en el día de su presentación | Javi Ferrándiz

Joao Félix, tras sus declaraciones en las que pedía vestirse de blaugrana, no contaba para Diego Simeone y, en el caso de Cancelo, tampoco Guardiola le tenía reservado un papel pricipal en el Manchester City, del que se despidió ya en el pasado mercado de invierno para jugar en el Bayern. La ilusión en ambos casos es máxima por debutar ya con el Barça, aunque dependerá de los planes que tengá Xavi para el partido. No sería nada extraño que puedieran tener sus primeros minutos, pero parece menos probable que jueguen de inicio. En todo caso, el club suma talento a una plantilla corta, pero con mucho talento.