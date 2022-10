Lewandowski: "Si seguimos trabajando así podremos mirar hacia adelante"

El delantero del FC Barcelona ha sido distinguido este lunes con el premio Müller al mejor goleador "Estar en el Barcelona es un gran reto porque desde el primer momento me he dado cuenta del potencial que tienen mis compañeros"

El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, ha asegurado este lunes, durante la gala del Balón de Oro 2022 y después de ser distinguido con el premio Müller al mejor goleador, que está muy contento de haber fichado por el equipo azulgrana y que espera grandes alegrías en su primera temporada.

"Estar en el Barcelona es un gran reto porque desde el primer momento me he dado cuenta del potencial que tienen mis compañeros. Seguro que llegarán más goles. No me descartéis -dijo dirigiéndose a los organizadores de la gala- para la próxima temporada, aunque Haaland esté marcando muchos goles con el City", dijo Lewandowski.

El '9' del FC Barcelona ha agregado que "si seguimos trabajando duro podemos mirar hacia adelante y ganar grandes cosas". El futbolista suma 13 partidos oficiales como azulgrana y 14 goles, además de contabilizar un total de 1.079 minutos (719 en la Liga y 360 en la Liga).

El polaco, además, ha repartido cuatro asistencias, todas en la Liga (a Ansu Fati -dos-, Dembélé y Ferran). Lewandowski ha sido titular en todos los partidos que ha disputado salvo uno, el de la quinta jornada de la Liga contra el Cádiz (0-4), disputado el 10 de septiembre.