Lewandowski explica el 'incidente' con Lamine Yamal

El delantero del FC Barcelona ha comparecido en rueda de prensa nada más aterrizar en la concentración con su selección 'Lewy', que rompió una sequía goleadora de seis partidos con un doblete providencial frente al Alavés, fue 'señalado' por una bronca al canterano y por negarle el saludo en un vídeo del partido

Convertida la situación en 'trending topic' una vez terminó el FC Barcelona-Alavés de este domingo, el desencuentro entre Lewandowski y Lamine Yamal fue, según ha indicado el propio jugador polaco, una simple coincidencia. Y como también ha explicado SPORT este lunes por la mañana.

Robert ha comparecido en rueda de prensa nada más aterrizar en la concentración con la selección polaca. Polonia se mide en esta ventana internacional a República Checa y Letonia en busca de sumar dos triunfos en esa lucha con Albania y, precisamente, la República Checa.

"La situación es solo una coincidencia. Es una situación normal en el campo entre dos jugadores que se gritan entre ellos. No hay mala sangre ni malas intenciones entre yo y Lamine. Todo está bien y no hay nada oculto en esta situación. Realmente no hay nada que comentar en todo esto", ha respondido Lewandowski.

Lewy rompió una sequía de seis partidos oficiales sin marcar. Y lo hizo con un golazo de cabeza y otro de penalti que demuestran que sigue siendo imprescindible, como en el pasado campeonato, para que el Barça carbure. Tiene el gol en la sangre y ha vivido lo que suele pasar con cualquier delantero. Cuestión de rachas.

UN ESPEJO PARA LOS JÓVENES

De hecho, se han recopilado estos días unas imágenes de Lewy y Lamine compartiendo ejercicios de activación y sonriendo y también charlaron tras el gol de penalti (2-1) con total normalidad. Lewy sabe que es un espejo para los chicos y que una de sus funciones en este Barça de Xavi es ayudar a progresar a un grupo joven y con mucha proyección.

Polonia viene de empatar en casa frente a Moldavia, un resultado que dejó a los de Probierz en tercera posición con 10 puntos, a uno de la República Checa y a tres de Albania. Con un partido más disputado que ambas, por cierto. El encuentro del próximo 17 de noviembre entre polacos y checos en Varsovia es, de esta forma, vital.

Lewandowski marcó ante el Alavés | JAVI FERRÑÁNDIZ

Robert ha hecho referencia a ese encuentro en rueda de prensa: "Es un partido muy importante. Ganar nos permitiría construir algo para el futuro. Haremos lo que sea para ganar el partido y volver al buen camino".

Tras el duelo oficial ante Chequia, el combinado polaco tiene un amistoso contra Letonia. Cuestionado si podría ser liberado Lewy del encuentro, ha sido contundente: "No ha habido discusión sobre eso. La concentración es hasta el próximo martes. He venido pensando que pasaría 10 días en Varsovia".

'TRACA' DE FINAL DE AÑO

Más allá de esta ventana internacional, Robert tiene un final de año de aúpa. El Barça disputa siete partidos entre Liga y Champions entre el 25 de noviembre y el 20 de diciembre. Empezando el 'show' por el Rayo en Vallecas (partidos siempre intensísimos y complicados), pasando por ese duelo crucial frente al Porto de Champions.

Y, por el camino, Atlético, Girona (los dos en el TOP-4) o visita al Valencia en Mestalla. Y no descartemos que el 13 de diciembre haya algo en juego (la primera plaza casi seguro) en Amberes en ese último choque de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Son ocho goles y cuatro asistencias en 14 partidos oficiales este curso para un jugador polaco que quiere despegar en este 'rush' final de año.