Un Lamine salvador (y un récord pendiente)

Lamine Yamal suma esta temporada seis goles y siete asistencias. Son cifras que no explican la dimensión del jugador que ya es, y mucho menos, del que puede llegar a ser. Pero empiezan ya a ser muy destacadas si tenemos en cuenta que solo tiene 16 años.

Una edad en la que no necesita tener una actuación redonda (ante el Mallorca no fue una de sus mejores noches) para marcar diferencias. Lamine decidió el encuentro con una acción de genio. Una acción muy plástica marca de la casa, un golpeo delicado para enviar el balón a la escuadra. "Me han dejado espacio y he chutado", resumió Lamine, futbolistas de pocas palabras y jugadas inexplicables.

Son ya seis goles, alguno de ellos salvadores. Cuatro de ellos han dado cinco puntos. Una victoria ante el Mallorca, ayer viernes, y dos empates ante el Granada con un gol como visitante y un doblete en casa.

Unas pequeñas molestias en la rodilla han hecho que los técnicos hayan gestionado sus minutos en las últimas semanas. Frente al Getafe, por primera vez en toda la Liga no disputó ni un solo minuto y contra el Athletic arrancó de suplente. Ahora habrá que ver qué planes tiene Xavi para el partido más importante de la temporada.

El encuentro ante el Mallorca dio pocas pistas porque fueron titulares Lamine y Raphinha. El canterano hizo funciones de extremo, mientras que el brasileño jugó por dentro y algo más retrasado. Las bajas de De Jong y Pedri han hecho que el técnico esté explorando soluciones para los próximos partidos.

En este sentido, no es descartable que Lamine y Raphinha repiten en el once ante el Nápoles el martes. El canterano se ha vuelto cada vez más imprescindible, sobre todo por su capacidad de marcar diferencias. Lamine no solo es uno de los futbolistas con más desborde de la plantilla: también es un delantero capaz de marcar goles inverosímiles.

La Champions sigue siendo esta temporada su gran asignatura pendiente, ya que todavía no se ha estrenado como goleador. Ansu Fati sigue ostentando el récord de ser el jugador más joven en marcar en la Champions con 17 años y 40 días. Lamine no cumplirá los 17 hasta julio. El encuentro del martes en Montjuïc se presenta como una nueva oportunidad para romper este récord.