Kounde: "Además de talento hay que tener alma"

Jules Kounde, que volvió a completar un flojo partido frente al Alavés, atendió a los micrófonos de 'DAZN' tras el encuentro. El central galo destacó la mentalidad de equipo del Barça y recalcó que el vestuario no siente ninguna liberación tras el anuncio de Xavi de dejar el cargo a final de temporada.

Preguntado por la victoria, el ex del Sevilla cree que fue clave adelantarse en el primer tramo de encuentro. "Sabemos que este estadio es complicado. Los primeros 30 minutos fueron buenos y logramos adelantarnos en el marcador. A partir de ahí ellos metieron más presión, pero al final hemos controlado el partido", dijo Kounde, que volvió a ocupar el carril derecho, demarcación que no le gusta como ha admitido más de una vez.

El internacional galo quiso destacar que se trata de una victoria "muy importante" para un grupo que venía siendo fuertemente criticado tras caer en la final de la Supercopa de España y ser apeado de la Copa del Rey por el Athletic Club.

Desde que Xavi anunció que se marchará a final de temporada, dos partidos, dos victorias del Barça. Para Kounde, no hay que relacionar ambas situaciones. "No tiene nada que ver, no nos sentimos más liberados por eso", valoró.

El galo sí apuntó a uno de los motivos que cree que le viene faltando al equipo de Xavi en el presente curso. "El equipo era consciente de que había que recuperar lo que nos hizo fuertes el año pasado. Defendimos juntos y competimos, porque tenemos talento en el equipo pero los otros equipos también tienen talento y además tienen alma. Hay que tener alma, para sacar aquí tres puntos había que tener alma y la hemos tenido", reflexionó.

Por último, el ex del Sevilla se mostró escueto al ser preguntado por cómo se encuentra a nivel individual. En Vitoria volvió a decepcionar con una actuación que dejó muchas dudas. Impreciso con el balón, desconectó por completo en un centro peligroso que a punto estuvo de castigar con gol Guridi. Sin embargo, Jules se ve "muy bien" a nivel individual. No quiso extenderse más en su respuesta, aunque la realidad es que en Can Barça hay preocupación con su estado de forma, que ya empieza a ser algo más que una mala racha.