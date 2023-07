Kessie aterriza en Barcelona con dos alternativas

El marfileño, que ha hecho una semana de 'tournée' con varios actos de su fundación, aterrizará este fin de semana en la Ciudad Condal (está citado el lunes para incorporarse a los entrenamientos) Su futuro sigue siendo una incógnita; desde su entorno mantienen que solo piensa en triunfar en el Barça, pero parece complicado que continúe puesto que el club necesita salidas

Con los rumores sobre su futuro disparados, la Juventus (según cuentan en Italia) pujando fuerte, una supuesta oferta de Arabia, varios interesados más en Inglaterra, etc, Franck Kessie aterrizará este fin de semana en Barcelona.

Según hemos ido contando en SPORT, el marfileño está teniendo una última semana de vacaciones de lo más ajetreada en su país. Ha participado en varios actos de su fundación (Fondation Franck Kessie), el último en compañía del presidente de Costa de Marfil Alassane Ouattara. Se trató de una iniciativa llamada 'Pro c'est Pro' impulsada por su fundación y en la que se obsequio con un coche valorado en 30.000 euros al mejor jugador del campeonato local.

Franck también participó previamente en un partido amistoso con otras estrellas internacioniales africanas frente a un combinado de la Liga marfileña. Siempre que puede se escapa a sus orígenes, a su casa en Abidjan, para desconectar y ayudar a su gente.

EN BARCELONA...¿PARA CUÁNTO TIEMPO?

El caso es que el futbolista aterrizará en la Ciudad Condal durante el fin de semana. Está citado el lunes para unirse a los entrenamientos junto al resto de la plantilla que no lo ha hecho todavía (Kounde, Dembélé, Ter Stegen, Lewandowski, Gavi, etc).

El caso es que la expedición azulgrana parte hacia la gira en Estados Unidos el martes. Y todavía hay dudas sobre si Xavi se llevará finalmente al marfileño o se quedará en la Ciudad Condal para resolver su futuro.

SEGÚN XAVI, "CONOCE SU SITUACIÓN"

El técnico de Terrassa dijo recientemente en un acto: "He hablado con Franck y ya conoce la situación". No fue más explícito aunque no sonaba demasiado bien para los intereses del africano. La llegada de Gündogan, la más que probable de Oriol Romeu y el hecho de que pueda aterrizar otro interior (Lo Celso, Bernardo Silva o quien sea) cierran las puertas del protagonismo al jugador. El hecho de que llegara gratis y de que el beneficio de una venta sea neto tampoco le 'ayuda', claro. Veremos...