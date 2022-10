La joya brasileña que el Barça persigue para sustituir a Busquets

El conjunto azulgrana busca un centrocampista para dar competencia a Sergi Busquets El Barça y el Newcastle andan tras Andrey Santos, el joven jugador de 18 años que triumfa en Brasil

El Barça busca un sustituto para dar descanso, pero también competencia a Sergio Busquets. El pivote defensivo brasileño de 18 años, Andrey Santos, que juega en el Vasco de Gama en Brasil, es uno de los candidatos que persigue Jordi Cruyff. SPORT ya avanzó del interés del Barça por el joven centrocampista y ahora, según especulan desde Brasil, habría intención de ir un paso más allá.

Andrey Santos está considerado uno de los jugadores brasileños con más futuro en Brasil y tiene una cláusula de recisión de 40 millones de euros. Las informaciones publicadas en el portal "Torcedores" apuntan que el ex ojeador del Barça en Brasil, André Cury, estaría colaborando para que los culés se hicieran con el brasileño y se incorporara a Barcelona en el próximo mercado de invierno, aunque también el Newcastle ha mostrado interés por él.

✠ Andrey é o melhor jogador do @VascodaGama no @BrasileiraoB pelo Índice Footstats



◉ 70 desarmes

◉ 7 gols

◉ 24 dribles

◉ 16 finaliz certas

◉ 93 faltas sofridas



Só hoje, foram 3 desarmes do jovem, no último, começou a jogada do gol da vitória! pic.twitter.com/PilljS14eB — Footstats I2A (@Footstats) 5 de octubre de 2022

El fichaje de este jugador no será coser y cantar, ya que Andrey Santos fue renovado hasta 2027 y el precio por romper el contrato es caro. El conjunto de Rio de Janeiro no dejaría escapar a su joya si no recibe a cambio una cifra de 40 millones de euros.

El Barça estudia la posibilidad de proponer rebajar el valor del jugador si el club catalán lo cediera al club donde milita actualmente hasta junio.