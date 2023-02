Jordi Alba: "No estoy teniendo los minutos que me gustaría, pero me siento bien con este nuevo rol"

El lateral del Barça ha repasado su momento personal y del equipo a las puertas de la eliminatoria europea frente al Manchester United "Me gusta ayudar a lo más jóvenes, aconsejarles, ayudarles a que tengan los pies en el suelo", ha reconocido 'Universo Valdano'

Jordi Alba afronta su primera temporada en la que la etiqueta de 'indiscutible' ya no le pertenece. Toca abrir paso a nuevas generaciones y Alejandro Balde se está afianzando como el lateral izquierdo más utilizado por Xavi Hernández. No obstante, el de L'Hospitalet de Llobregat no baja los brazos, quiere más minutos, pero también reconoce sentirse cómodo en este nuevo rol de mentoría hacia los futbolistas más jóvenes.

"No es fácil estar en un club tan grande como el Barça y demostrar un buen nivel durante once años. El debate, desde que debuté, siempre ha existido y tenía claro que iba a existir hasta que me retire", ha respondido Jordi Alba a la reflexión de Jorge Valdano en el programa 'Universo Valdano' en la que hacía referencia a que siempre ha necesitado demostrar constantemente ser el mejor lateral izquierdo de España.

Jordi Alba se ha ganado muchos enemigos de puertas hacia afuera, pero muchos adeptos en los vestíbulos. Así lo resume el defensa: "Me gusta competir, pero soy demasiado vinagre. Mi comportamiento en los terrenos de juego no tiene nada que ver con cómo soy en persona. La gente que verdaderamente me conoce, habla bien de mí. Eso es lo que me queda. Ningún trabajador del club puede tener una sola queja mía, eso me deja tranquilo y me refuerza a seguir así".

Este año, no obstante, le está costando más demostrarlo por la disminución de protagonismo. "No estoy teniendo los minutos que me gustaría, pero estoy haciendo mi trabajo y tengo otro rol con los compañeros. Todos siempre queremos y pensamos que podemos jugar más. Me siento bien, tiro de orgullo, de tener la cabeza amueblada y limpia. Sé lo que soy como jugador, lo que he dado y lo que puedo dar. Me siento con fuerza, cuando te sientes bien mentalmente y físicamente, todo es más fácil. Soy mejor jugador ahora que hace diez años", ha explicado el catalán.

Los años pasan y su peso jerárquico en el vestuario del Camp Nou aumenta cada vez más. "Es una responsabilidad muy bonita, soy de la casa, llevo muchos años en el club y es un orgullo representar a este equipo. Me gusta este rol, el de ayudar a los más jóvenes, aconsejarles, que tengan los pies en el suelo. Cuando te han ayudado, es más fácil ayudar a los demás", ha asegurado el tercer capitán blaugrana.

Mentoría

A punto de cumplir 34 años, Jordi Alba es el tercer futbolista más veterano de la plantilla -por detrás de Lewandowski y Busquets- y actúa como tal. En referencia a Alejandro Balde, quien está llamado a ser su sucesor, ha explicado que "cuando vino a la selección le aconsejé de la mejor manera posible porque el posicionamiento de los laterales era diferente al del Barça", añadiendo que "es muy buen chico, tiene gran margen de mejora y mucho futuro por delante".

Respecto al resto de jóvenes, el '18' del Barça reconoce que el futuro en clave blaugrana es ilusionante. "Son jugadores muy jóvenes, pero con un talento espectacular y una personalidad fuera de serie. Tienen la cabeza muy amueblada. Gavi es pura garra, va con todo, técnicamente es muy bueno, en algunas cosas es parecido a mí. Pedri es el que más se ha parecido a Iniesta, en los gestos, en ese cambio de ritmo... Se ha juntado una generación espectacular, también Arnau Tenas, Araujo, Eric Garcia, Balde, Ansu Fati, Ferran Torres...".

La dupla que formó con Messi

El vínculo que unía a Jordi Alba y Leo Messi iba mucho más allá de los terrenos de juego. Ambos han participando comúnmente en 34 goles, siendo el argentino el mejor socio del catalán. "Nos entendíamos a la perfección, me la ponía justo en el momento oportuno. Cada vez era más difícil porque todos los rivales ya nos conocían, pero él entraba de segunda línea y en ocasiones encontraba a otros compañeros más desmarcados. Hicimos una dupla muy buena. Con él todo era más fácil... Casi todas mis asistencias son a él, recuerdo que la primera fue en El Sadar. En todos los aspectos de juego es el mejor", ha explicado.

Una vez España quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022, Jordi Alba ha reconocido que él dio apoyo a la selección argentina, capitaneada por Messi. "Todos los amantes del fútbol queríamos que ganase Leo, por todo lo que ha sufrido, por todo lo que ha dado al fútbol y porque siempre ha querido esa copa", ha argumentado.

Su relación con Luis Enrique

Jordi Alba coincidió con Luis Enrique durante las tres temporadas que el técnico asturiano dirigió al FC Barcelona: desde 2014 hasta 2017. Durante el tramo final de la última temporada de 'Lucho', el lateral zurdo acumuló varias suplencias. Posteriormente, cuando el entrenador se hizo cargo de la selección española, el de L'Hospitalet estuvo cerca de dos años sin ir convocado.

"No pasó nada, la relación era muy buena en el Barcelona. Era un entrenador espectacular, me encantaba su carácter. Tuvo más jugadores para elegir, pero aquello me dio más fuerza para seguir mejorando; luego llegó la recompensa. Para mí es el mejor: futbolísticamente, tácticamente y por lo que transmite al jugador. De él aprendí que sin jugar también puedes ser importante", ha comentado el futbolista, restando importancia a capítulos pasados.

Los fracasos en Europa

Jordi Alba aparece en las fotografías de las eliminaciones europeas más dolorosas: Roma, Liverpool y Bayern de Múnich, sin olvidar la Juventus o los dos años consecutivos cayendo en fase de grupos. "Fueron momentos de mucha dificultad, días muy malos a nivel personal, pero hay que saber levantarse de esos momentos para regresar a los buenos", ha explicado en el mencionado programa televisivo.

Fuera de la máxima competición europea de clubes, el Barça ha quedado emparejado con el Manchester United en el 'play off' de acceso a la Europa League. El rival más duro posible. La ida será en el Camp Nou este jueves 16 de febrero a partir de las 18:45 horas. "Sabemos cómo de difícil será jugar en Old Trafford teniendo una eliminatoria contra el Manchester United, como de Champions, bonita y complicada", concluye.