Jordi Alba se entrena con el filial

El lateral quiere mantener el ritmo antes de incorporarse a la concentración de la selección española Los de Rafa Márquez siguen preparando el partido de vuelta del play off de ascenso ante el Castilla

Jordi Alba jugó su último partido con el Barça ante el Mallorca. Tras anunciar que deja el club tras once temporadas en el primer equipo, ya no jugó en Vigo ni lo ha hecho hoy en Tokio ante el Vissel Kobe. El lateral, sin embargo, no está todavía de vacaciones y hoy se ha entrenado con el filial.

La razón es que el catalán fue convocado por el seleccionador español, Luis De la Fuente, para la fase final de la Nations League que se disputado la próxima semana y en la que España jugará ante Italia una de las semifinales. Alba se ha entrenado a las órdenes de Rafa Márquez para mantener el ritmo.

El filial, por su parte, sigue con su preparación para el partido de vuelta de la primera eliminatoria del Play off de ascenso a Segunda División. Los azulgranas derrotaron en la ida al Real Madrid Castilla (4-2) y jugarán el encuentro de vuelta el próximo domingo en Valdebebas.