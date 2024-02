¿De Jong por 100 millones? Los lectores de SPORT se 'mojan'

En las últimas horas se ha hablado mucho sobre el futuro de Frenkie de Jong. Lluís Canut explicó en el 'Onze' de 'Esport 3' que el centrocampista neerlandés ya no cierra la puerta a salir del FC Barcelona y, en un contexto venidero en el que el club azulgrana deberá realizar una venta importante para acometer alguna incorporación de lujo, la posibilidad de que el '21' y la entidad culé separen sus caminos ha ganado enteros.

Evidentemente, en una situación ideal el Barça no se plantearía vender a Frenkie. El club apostó ciegamente por él en 2019 y, aunque no se ha convertido en el futbolista que los más optimistas esperaban y no ha acabado de satisfacer las enormes expectativas generadas alrededor de su figura, su rendimiento ha sido considerablemente satisfactorio. Los problemas financieros de la entidad azulgrana, sin embargo, conceden poco margen de maniobra. En verano, tocará desprenderse de algún activo importante si se desea fichar a algún jugador diferencial en otra demarcación.

Teniendo en consideración todas estas cuestiones, en SPORT hemos querido saber si nuestros lectores venderían a De Jong a cambio de unos 100 millones de euros. La afición culé se ha 'mojado': la opción del 'Sí' se ha impuesto al 'No' con un 64% de los más de 10.000 votos registrados en esta encuesta. Seis de cada diez seguidores barcelonistas traspasarían al neerlandés. Un elevado porcentaje de aficionados, en cambio, seguiría confiando en él.

Veremos si la dirección deportiva del Barça abre la puerta a Frenkie de Jong o se decanta por vender a otro futbolista. Se avecinan unos meses en los que la secretaría técnica comandada por Deco tendrá que tomar decisiones trascendentales... y muy difíciles.