Joao Cancelo, a SPORT: "Xavi me da libertad y eso me gusta"

El lateral portugués atendió en exclusiva a SPORT en zona mixta tras el envite entre Portugal y Luxemburgo "Solo lograremos grandes cosas formando un gran grupo humano"

Joao Cancelo sigue acumulando minutos tras un agosto sin ritmo de competición. El lateral, que ya fue titular en Eslovaquia, tuvo este lunes media hora más en el envite de Clasificación para la Eurocopa entre Portugal y Luxemburgo. Tras el envite, e igual que Joao Félix, Cancelo atendió a SPORT en exclusiva en la zona mixta. El carrilero reiteró que el Barça es el club de sus sueños y aseguró que lo dará todo para "explotar" como azulgrana. Además, lanzó un mensaje de prudencia en clave Champions y advirtió que para ganar títulos será obligado "formar un gran grupo humano".

"Voy a hacer de todo para explotar en el Barça. Intentaré mostrar mi fútbol, mi calidad, pero siempre con la ayuda del equipo, porque la necesito y creo que tenemos mucha calidad en la plantilla. Ojalá sea una gran temporada", apuntó antes de referirse a la importancia de hacer piña para tener éxito. "Es un equipo muy joven, a algunos como Ferran o Gündogna ya los conocía. Todos me recibieron muy bien, son tíos espectaculares. Solo podremos lograr grandes cosas formando un gran grupo", dijo.

Cancelo también tuvo elogios hacia Xavi. "El míster me da un poco de libertad y eso me gusta. Me siento cómodo jugando por dentro pero también por fuera. Me adaptaré a todo lo que me pida", comentó el lateral luso, que este fin de semana se estrenará ante su nueva afición. "Sea en Montjuïc o donde sea, siempre tengo ganas de jugar con la camiseta del Barça y mostrar a la afición y a las personas que creyeron en mí lo difícil que fue llegar al Barça. Quiero lograr grandes cosas con este club porque es donde siempre he soñado estar. Es un club de ensueño, todos mis amigos lo saben: todos mis ídolos jugaron en el Barça", reflexionó.

Prudente al hablar sobre la Champions

El jugador cedido por el Manchester City tiró de un discurso prudente a la hora de valorar las opciones del conjunto azulgrana en Champions. "Es verdad que en los últimos años al Barça no le ha ido bien en Europa, pero es un club muy grande. Vamos a intentar que el Barça vuelva al nivel que siempre ha mostrado en Champions. En este momento hay equipos más favoritos que nosotros. Pero tenemos un equipo muy bueno y podemos lograr grandes cosas. La plantilla es joven pero tiene mucha calidad", explicó Cancelo.