Joao Cancelo desvela qué compañero en el Barça le ha impactado

Joao Cancelo se ha integrado en el Barça con facilidad y el club ya estudia la fórmula para que siga más allá de su actual cesión. El internacional portugués, que desde la infancia sintió simpatía por el club y sus estrellas, explica en el podcast '1 Para 1' qué estrella blaugrana fue su ídolo de niñez y qué compañero de la actual plantilla le ha impactado más.

A sus 29 años Cancelo, que desde su salida del Benfica ha desarrollado su carrera en clubes de la Liga (Valencia y Barça), la Premier (Manchester City), la Serie A (Inter y Juventus) y la Bundesliga (Bayern), asegura que "siempre he sido seguidor del Barcelona. Por supuesto, más en la época dorada, a partir de 2008 aproximadamente, crecí viendo jugar al Barcelona".

Era la etapa del Pep team de Josep Guardiola con Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Thierry Henry, Eto'o... Una constelación de estrellas que dominó el fútbol en la siguiente década. "Para mí, crecí viendo jugar al mejor equipo de fútbol, que es el Barcelona de 2009, y muchos de mis ídolos jugaban aquí". Por tanto, cuando tuvo la opción de ser cedido esta temporada, no tuvo dudas en aceptar la propuesta. "Fue fácil adaptarme, entre otras cosas porque me gusta mucho el club, me gusta mucho la dinámica del club y ha sido fácil, ha sido muy fácil adaptarme", insistía el lateral internacional portugués.

El Gaúcho, ídolo de niñez de Cancelo

Joao Cancelo explicó que su futbolista preferido en su infancia fue una de las estrellas del Barça. "Mi mayor ídolo siempre ha sido Ronaldinho Gaúcho. Era el jugador que más me gustaba ver jugar por televisión. Por su talento puro, por su magia. Lo que me aportó a mí fue increíble". Y el defensa luso resaltó que logró algo casi imposible, el reconocimiento de los rivales más acérrimos. "Con la rivalidad que hay aquí entre Barcelona y Real Madrid y él consiguió que el Bernabéu le aplaudiera. Había algo en él que lo hacía diferente al resto".

Ronaldinho durante un enfrentamiento contra el Deportivo de la Coruña en la temporada 2007/08 / EFE

Los dos 'Joaos', el propio Cancelo y su compatriota Félix, se sienten muy a gusto en el Barça y en Barcelona. Del atacante cedido por el Atlético de Madrid destaca su calidad. "Félix es talento puro. Hay mucho talento en Portugal, en general, pero Félix es uno de los que realmente pueden marcar la diferencia".

De Jong contra el Valencia / Javi Ferrándiz

Impresionado por la calidad de Frenkie de Jong

El blaugrana cedido por el Manchester City destaca el mucho talento que se ha encontrado en el vestuario azulgrana, aunque de Joao Félix o de Lewandowski ya tenía referencias. El compañero que más le ha impresionado; sin embargo, es, "sin duda, Frenkie de Jong. Gündogan también es un crack, pero a él ya lo conocía (al coincidir en el City). El impacto, el mayor impacto que he tenido, en términos de calidad, aquí ha sido Frenkie de Jong. Si entrenaras con él o lo vieras entrenar, te darías cuenta de que tiene cosas diferentes", destacó del internacional neerlandés.