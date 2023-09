Iñigo Martínez: "Soy muy competitivo y eso le puede venir bien al equipo"

El central vasco, en una entrevista con SPORT, se muestra ambicioso y confiado con la posibilidad de conseguir títulos Aconseja tener paciencia con Lamine Yamal porque las "prisas son malas compañeras"

Iñigo Martínez es un futbolista que habla claro y no es esconde. En la entrevista con SPORT admite que es muy competitivo y que quiere tener minutos, que hay equipo para luchar por todo y que no valdrán las excusas y que en toda la polémica de la RFEF por el caso Rubiales se ha actuado tarde y mal. Y da su total apoyo a Jenni Hermoso.

¿El tren del Barça no lo podía dejar escapar una tercera vez, no?

Es una oportunidad que muy pocas veces llega y estaba en un momento en el que llevaba muchos años compitiendo en la Liga en otros equipos y necesitaba un cambio. Vino el Barça y aquí estoy. Cuando llevas muchos años peleando y con la edad que tengo si viene un club top es mucho más sencillo tomar la decisión.

¿La llamada de Xavi fue clave para no tener dudas?

Necesité esa confianza del míster para poder llegar a dar ese salto, tener su apoyo siempre ayuda. Obviamente cuando el entrenador está a favor de que vengas siempre suele ser mejor. Cuando hablé con él me transmitió su confianza y así está siendo ahora también.

Es el único jugador que se va del Athletic libre sin haber recibido una oferta de renovación. ¿Se sintió maltratado?

Son cosas que pasan en el fútbol y a día de hoy ya no me sorprende nada. Ellos después salieron a decir que si la hubo. Yo tengo la conciencia muy tranquila y duermo tranquilo todas las noches.

Iñigo Martínez en la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

Ante Osasuna jugó sus primeros minutos. ¿Cómo se sintió?

Fueron los diez primeros minutos que jugué, espero tener más, que no tengo ninguna duda que los voy a tener. Ahora lo importante en esta semana de parón es meter carga de trabajo para ir acumulando. La fascia está bien, ha costado lo suyo porque lo llevo tiempo arrastrando tiempo pero ya estoy en perfecto estado.

Habla de jugar más y en su posición hay Araujo, Koundé y Christensen. Está caro tener minutos de central en el Barça.

Uno cuando viene al Barça sabe lo que hay, jugadores muy buenos y aquí todos queremos jugar. El año es muy largo, hay muchos partidos por delante, algunas veces tocará saltar y otras no. Pero lo importante es que esto es un equipo y lo que hay que hacer es que tire hacia delante y ganar los máximos títulos posibles.

¿Con la llegada de Cancelo se ha logrado tener a una de las mejores defensas de Europa?

Tanto con Cancelo como sin Cancelo. Yo creo que la defensa seguía estando bien cubierta. Es verdad que Joao te puede dar otras cosas que otros no te las pueden dar pero aquí cada uno tiene su forma de jugar, su forma de competir y cada uno tiene cosas buenas y malas pero lo importante es que entre todos sepamos llevar al equipo en volandas. Tenemos una plantilla para pelear por todos los títulos.

El año pasado el equipo encajó muy pocos goles. ¿Será importante seguir manteniendo esa solidez atrás?

Cuanto mejor defiendas, más fácil es llevarte el partido. Lo primero es defender y a partir de ahí atacar. Pero la defensa no solo la hacemos los que estamos atrás, aquí todos defendemos y atacamos. Hay que dejar muy claro que cuando se encajan goles no solo es culpa de los defensas.

En la plantilla hay muchos jóvenes y también veteranos. ¿Es una buena combinación?

Soy partidario y no suele venir mal tener veteranos en el equipo porque seguramente tengan más experiencia a nivel de partidos y de juego. Lo importante es que todo combine bien y que cuaje en el terreno de juego. Creo que tenemos una grandísima plantilla. Hay mucho joven que todavía les falta el seguir compitiendo, seguir teniendo minutos para seguir aprendiendo. Y lo mismo nosotros de ellos. No por ser más veteranos sabes más que ellos. Aquí todos venimos a aprender.

Íñigo Martínez debuta con el FC Barcelona | Javier Ferrándiz

Laporta dijo en su presentación que usted era un motivador de jugadores. ¿Se ve con ese papel?

Vengo a competir, a dar el cien por cien. Lo bueno que tengo es que soy muy competitivo. Hoy hemos hecho una gincana y he perdido. Vengo enfadado a la entrevista (ríe), pero repito, vengo a aportar lo que tengo, ser competitivo y eso le puede venir bien al equipo.

¿El objetivo colectivo es repetir la Liga y llegar más lejos en la Champions?

El objetivo de todos debe ser aspirar a lo máximo. Competir por todos los títulos y nos marcamos esto desde el principio. Obviamente hay que ir partido a partido. Cada partido es un mundo y se está viendo que cada vez cuesta más ganar partidos. Ya no es lo que era antes. Ahora compiten todos de tú a tú. Hay que ir sumando cada semana.

¿Pero con la Champions no nota algo especial por lo que ha pasado en los últimos años?

Tampoco te puedo hablar mucho de la Champions porque dentro todavía no se está hablando. Solo estamos compitiendo por la Liga y nos centramos en esos partidos. Cuando llegue la Champions el míster ya nos dirá lo que nos tenga que decir pero está claro que competir en la Champions e incluso ganarla debe ser nuestro objetivo. A pesar de haber mucho cambio y mucho joven. Sabemos que ganarla es muy complicado pero nosotros tenemos equipo para eso y mucho más así que iremos a por todas.

El Real Madrid está fuerte.

Lo está, si. Esto es una carrera larga, esto no son los 100 metros, queda mucho recorrido por delante. Hay que llegar en las mejores condiciones al final, nosotros a lo nuestro y sin mirar al resto.

Otra vez el tema del verano ha sido el posible fichaje de Mbappé. ¿Le llega a cansar todo este tema?

Cuando se habla de otro equipo que no sea el Barça tampoco le damos mucha importancia pero si que realmente ya cansa porque en la prensa cada día es lo mismo pero es lo que hay y lo que vende, es entendible.

¿Cree que el Barça tiene mejor equipo que la temporada pasada?

El Barça siempre ha tenido buenos equipos. Desde que empecé a jugar en la Real en el primer equipo y cuando fui al Athletic lo mismo. Cuando venía aquí a jugar se nos hacía eterno el partido. Y luego en casa competíamos, con nuestra afición y nuestro estadio nos salía el partido algo mejor. Pero el Barça siempre ha tenido equipo para competir por todo.

Iñigo Martínez recomendó ir despacio con Lamine Yamal | Javi Ferrándiz

Y si se van jugadores, aparecen otros como Lamine Yamal. ¿Sorprendido con su rendimiento a los 16 años?

Cada vez salen jugadores más jóvenes y esto va a seguir así. Cada vez saldrán más. Lamine es un jugador muy importante para el equipo y lo está demostrando. Lo importante ahora tampoco es darle mucha bola a él, creo que hay que ir despacio con él porque las prisas son malas compañeras. Paciencia con el chico porque aún tiene un largo recorrido.

No sé si hay un poco de desilusión en los nuevos por no poder jugar en el Camp Nou.

La verdad es que es una pena llegar y tener que competir en Montjuïc. No es lo mismo que saltar en el Camp Nou, es lo que te decía antes, para el rival se le hace el partido eterno y quizás para los rivales puede ser más fácil jugar en Montjuïc. En el Camp Nou hay el ambiente, el estadio enorme, los minutos se te pueden hacer muy largos y eso beneficia al Barça. Jugar en Montjuïc quizá nos afecte un poco pero con la calidad del equipo no tengo ninguna duda que nos irá bien.

¿Cómo ha vivido la polémica con la selección española femenina y todo lo que ha pasado en la federación con Rubiales?

Ante todo, total apoyo a Jenni Hermoso y a todas las chicas. Se equivocó, su actitud no fue la adecuada y eso obviamente acarrea consecuencias. También hay que dejar claro que no pasa ningún día que en vez de hablar de ellas, las verdaderas campeonas, se habla de él. Quitarles ese foco en un momento tan importante, que es un título que no todos los días se gana, ser campeones del mundo tiene un mérito terrible...Creo que no estuvimos a la altura porque se merecían otro respeto. En vez de hablar de ellas se habló del presidente y debería haber sido al revés.

¿Le pareció tibio el comunicado de los jugadores?

Creo que si salen a hablar conjuntamente es porque realmente lo sienten. Espero que haya sido así y no por cierta presión que hayan podido tener. Pero creo que el comunicado lo podíamos haber hecho bastante antes y no después de dos o tres semanas. Me incluyo y creo que no estuvimos a la altura, nadie. Hay que ser honesto, salir y decir lo que sientes.