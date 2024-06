“Gasté mucho dinero y fue un desperdicio”: Sofía Vergara revela su experiencia en Hollywood

El mundo de Hollywood no es tan bonito como parece desde fuera, especialmente para las mujeres que han tenido que luchar por la igualdad de género, la libertad de rechazar papeles y la oportunidad de mantenerse activas en la industria a pesar de los cambios físicos que son tan criticados.

En una mesa redonda organizada por 'The Hollywood Reporter', algunas de las actrices más importantes de Estados Unidos se reunieron para hablar sobre sus desafíos y experiencias en la industria del cine. Entre ellas se encontraban Nicole Kidman, Jodie Foster, Jennifer Aniston, Naomi Watts, Anna Sawai y Sofía Vergara.

Durante la conversación, se abordaron diversos temas sobre el estado actual de las actrices en Hollywood. Sofía Vergara se mostró particularmente crítica y compartió su opinión: “Me siento muy incómoda aquí porque este es mi grupo de actrices favorito y me doy cuenta de que no sé nada de actuación”. Esta confesión sorprendió a sus colegas, a lo que Vergara explicó que nunca había asistido a clases de interpretación: “No es malo, es simplemente una realidad. Estuve 11 años en ‘Modern Family’, pero en cierto modo casi estaba interpretándome a mí misma”.

Vergara también habló sobre su acento, un tema que ha sido una barrera en su carrera. Expresó su frustración al intentar cambiarlo sin éxito: “Lo intenté al principio de mi carrera. Cuando me mudé a Los Ángeles, me dije: ‘No puedo creer que Penélope Cruz o Salma Hayek no cambien su acento, tendrían muchas más oportunidades. Voy a hacerlo’. Entonces, gasté mucho dinero y tiempo con gente que me enseñaba, y fue un p*** desperdicio”. A pesar de sus esfuerzos, Vergara ha aprendido a aceptar y trabajar con su acento único.

En cuanto a sus planes futuros, Vergara mostró su interés en continuar en la comedia, pero dejando atrás su personaje de Gloria en ‘Modern Family’: “Comedia, por supuesto, que me encanta. No quiero volver a ser Gloria, pero no puedo quitarme este acento, pase lo que pase”. La conversación destacó no solo los desafíos únicos que enfrentan las actrices en Hollywood, sino también su resiliencia y determinación para seguir adelante en una industria que a menudo presenta obstáculos significativos.