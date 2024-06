Trabajo en dos almazaras y esta es la fecha en la que bajará el precio del aceite de oliva

El aceite de oliva es uno de los tesoros culinarios, ya que, aparte del sabor y de sus usos, el precio está por las nubes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró una subida del 55% en el precio del aceite de oliva en 2023.

Debido a su elevado precio, son muchos los que han optado por usar menos cantidad, apostar por la freídora de aire o recurrir a alternativas más baratas.

Ahora, el usuario @pez.salvaje en TikTok, que trabaja en dos almazaras, ha anunciado que en septiembre u octubre bajará unos 2 euros el precio del aceite de oliva, "sin lugar a dudas".

El trabajador ha explicado que en el momento en el que bajen los precios, "nos vamos a volver locos y vamos a querer comprar aceite de oliva a lo bestia". Después de esto, ha dado algunos consejos para almacenarlo de la mejor manera posible.

El experto ha comentado que no hay que guardarlo en una garrafa de plástico, ya que "deja pasar el oxígeno, da la luz y deja aromas por el plástico". Ha explicado que el cristal transparente "no está mal", pero deja pasar la luz. En cuanto a un envase de cristal oscuro, ha comentado que es buena opción, pero que hay mejores.

El mejor es el Bag in Box, un envase formado por una caja y una bolsa: "Lo que lleva dentro es una bolsa de aluminio y por fuera es cartón. No deja pasar la luz ni oxígeno y según vas vaciando con el grifito, se va reduciendo la bolsa, por lo tanto, no se oxigena conforme van pasando los días".