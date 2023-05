Iniesta y Xavi se vuelven a cruzar

Los dos capitanes se reencontrarán ocho años después en el amistoso entre el Vissel y el Barça en Tokio NSN organiza el evento en un duelo que se frustró en 2020 cuando coincidieron en la disputa de la Champions asiática

Andrés Iniesta y Xavi Hernández son dos de las grandes leyendas del FC Barcelona y de la historia del fútbol. Sus carreras siguieron caminos paralelos en el mejor Barça de la historia hasta que se separaron en 2015. Ocho años después, el 6 de junio del 2023, se reencontrarán en un estadio de fútbol en el amistoso entre el Vissel Kobe y el club blaugrana en Tokio.

La empresa NSN (Never say never) se encarga de organizar el evento del año en Japón. El partido se celebrará en el Japan National Stadium, con una capacidad para 66.000 espectadores.

El partido será muy emotivo. Xavi le dio el relevo como capitán a Iniesta y quedó simbolizado el 25 de mayo del 2015. El Barça jugó ante el Deportivo en la última jornada de Liga en el Spotify Camp Nou con la Liga ya en el bolsillo.

Xavi dio el relevo a Iniesta como capitán | EFE

Xavi fue sustitutido en el minuto 85 por Iniesta, le dio el brazalete y posteriormente hubo un homenaje al de Terrassa por su brillante trayectoria como azulgrana. Fue una gran fiesta que tuvo continuidad con la conquista las dos siguientes semanas con la conquista de la Copa del Rey ante el Athletic y la Champions League en Turín. El triplete histórico con Luis Enrique en el banquillo.

Caminos en Asia

A partir de entonces, Xavi se marchó a Qatar para jugar en el Al-Sadd, mientras que Iniesta siguió en el Barça hasta el 2018. Después del Mundial de Rusia inició su aventura en el Vissel Kobe.Sus caminos pudieron cruzarse en 2020 en la Champions Asiática. Xavi ya ejercía desde agosto del 2019 como entrenador, mientras que Andrés lideraba al Vissel en la competición.

Xavi dirigiendo al Al-Sadd

| EFE

La fase final se jugó en la burbuja de Qatar por la pandemia del Covid-19. El Al-Sadd y el Vissel Kobe estaban en el cuadro final, aunque iban por diferentes lados y solo se podían medir en la final.El Al-Sadd cayó en los octavos de final ante el Persépolis iraní (1-0) y ya no hubo opción de enfrenamiento. El Vissel avanzó hasta las semifinales cuando cayó ante el Ulsan Hyunday. Iniesta realizó la heroicidad de acabar jugando los cuartos lesionado, anotó un penalti en la tanda, y ya no pudo ayudar para impulsar al equipo hacia el partido definitivo.

Fiesta en Tokio

Ahora, en 2023, el cruce de caminos está asegurado, aunque sea un amistoso en Tokio. NSN promueve y organiza el partido, en un nuevo paso para el crecimiento de la compañía, que refuerza su apuesta en la producción de eventos de estas características.

Además, cuenta con el soporte tecnológico de Stage Front. Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 16 de mayo en Japón, a través de Rakuten Tickets.