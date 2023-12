Iñaki Peña: "Estoy preparado"

Iñaki Peña, guardameta del FC Barcelona, seguirá en el marco del equipo este miércoles contra el Amberes, en el partido que cerrará la fase de grupos de la Champions League. El alicantino, en rueda de prensa, ha asegurado estar "preparado" para seguir en el marco y que estos momentos "recompensan" la dedicación de mucho tiempo.

"Siempre me preparo al máximo porque cualquier día te puede llegar la oportunidad. Obviamente, en un club como el Barça no te puedes permitir no estar activado en ningún entrenamiento", ha asegurado Iñaki Peña, para agregar que "llevo desde la pretemporada preparándome para este momento".

Para el meta alicantino, que ha alcanzado la titularidad por lesión de Ter Stegen, el objetivo "es hacerlo bien para mejorar el grupo y, a nivel personal, demostrar lo máximo que puedo ofrecerle al entrenador".

Sobre los cánticos de la hinchada barcelonista coreando su nombre en, Iñaki Peña ha confesado estar "encantado por el cariño que me demuestra la afición. Es de agradecer, de una gran emoción para un canterano. Y a nivel más privado, de compañeros, también estoy contento de haber respondido".

Consciente de su rol

Iñaki Peña firmó por el Barça siendo un niño (empezó en el Infantil) y "el objetivo, desde ese momento, fue ser titular y sumar minutos. Sé que soy titular por la lesión de Ter Stegen, que no es algo bueno, pero ha valido la pena el esfuerzo. Tengo un rol en el equipo pero, si sumas más minutos de los esperados, mucho mejor".

Reconoció que "mi ídolo de pequeño siempre fue Víctor Valdés" porque "fue un espejo, me transmitió cómo jugar, cómo superar las adversidades... Todos luchamos para estar preparados para cuando nos llegue la oportunidad. Sí que me veo preparado para coger su relevo como meta canterano".

¿Encajamos muchos goles? Tenemos que centrarnos y, por estilo de club, tenemos que centrarnos en atacar, que es lo que da una buena defensa Iñaki Peña

En cuanto a Ter Stegen, Iñaki Peña, en dinámica con el primer equipo desde la temporada 2028-19, comentó que "llevo muchos años entrenándome con él y, al final, puedo aprender de uno de los mejores porteros del mundo. Intento copiar o aprender lo más positivo de Marc y, todo lo que pueda aprender de él, bienvenido porque es uno de los mejores del mundo y eso me hará mejorar".

Sobre el elevado número de goles encajados, el portero del FC Barcelona reconoció que "el año pasado el equipo, a nivel defensivo, estuvo de récord. Pero eso es algo muy difícil de igualar, son circunstancias. A nivel defensivo podemos mejorar, también a nivel ofensivo. Somos un grupo: si atacamos mejor, defenderemos mejor. Hay que centrarnos y, por estilo de club, tenemos que centrarnos en atacar, que es lo que da una buena defensa".