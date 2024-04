Gündogan: "Para ganar, antes hay que haber perdido mucho"

Gündogan es una de esas figuras cuya presencia en un terreno de juego impone. No por el fútbol que practica, un juego a simple vista sencillo y, por lo tanto, el más complicado de ejecutar. Lo imponente de Gündogan es su personalidad, desparramada sobre el césped y en una de las cabinas de la sala de prensa de la Ciutat Esportiva hablando de fútbol. De Gündogan impone incluso su nombre: “Por favor, no demasiada gente durante la entrevista”, pide. La razón: quiere atender sin distracciones a su interlocutor. Sus deseos son órdenes. A partir de ahí, ni un solo tópico y ni una sola pregunta por responder. Gündogan vive como juega, siempre de cara y siempre mirando al frente.

¿Queda lejos su infancia?

Tuve una infancia muy bonita, una gran familia, todos muy cercanos. Iba al cole, luego volvía a casa a hacer los deberes y cuando acaba salía a la calle a jugar a fútbol. Iba a buscar a mis amigos, llamaba a su timbre con mi hermano e íbamos todos juntos a la calle. El fútbol estaba las 24 horas del día en mi cabeza, dormía con el balón y tengo muy buenos recuerdos de mi niñez.

¿Cuándo se dio cuenta de que jugaba bien?

Uff, es una respuesta difícil, de hecho jugué mucho tiempo de mi infancia en un equipo pequeño, no era la academia de un club profesional. No fue hasta que tuve quince o dieciséis cuando empecé a jugar a un nivel más alto. Con doce, trece o catorce me veía jugando con otros chicos y vale, creo que era bastante bueno, pero nunca había jugado contra los mejores de mi edad para compararme. Luego, cuando me uní a la academia del Bochum, fue la primera vez que pude compararme con jugadores del más alto nivel. El primer año fue un poco, no difícil, pero necesité tiempo para adaptarme porque la mayoría llevaban allí desde los siete, ocho o diez años y yo chutaba el balón con mis amigos, no era lo mismo. Pero sí, me adapté bastante rápido y cuando empecé a entrenarme con el primer equipo, a los diecisiete años, entonces dije que vale, quizá tengo la oportunidad de ser jugador de fútbol profesional.

¿Recuerda aquella época con nostalgia?

Un poco quizá si. No tengo buena memoria, pero lo relacionado con el fútbol no lo olvido tan rápido.

¿Disfruta ahora igual que entonces?

Probablemente no porque el fútbol también es un negocio, no es solo salir a la calle y jugar. O incluso en un equipo pequeño con tus amigos. No es jugar solo para divertirse, es jugar ante millones de personas, con mucha presión, intentar no cometer errores, tener éxito, que tus seguidores, el equipo, todo el mundo en el club se sienta orgulloso. Es un poco diferente y debo decir que las prioridades han cambiado un poco, pero aún amo el fútbol, aún amo lo que hago. No diría que ya tengo bastante, no. Aún me apasiona el reto de superar esos momentos difíciles, de afrontar desafíos. Me gusta mantenerme fuera de la zona de confort. Y esa es una de las razones por las que vine a Barcelona. Pasé siete años extraordinarios en Manchester, pero sentía que necesitaba un cambio, hacer algo diferente, retarme a mí mismo de nuevo.

Gündogan, durante una entrevista con SPORT / DANI BARBEITO

¿Cuál es su primer recuerdo del Barça?

Probablemente el equipo de Frank Rijkaard, con Ronaldinho, Eto’o, un joven Messi, Xavi, un joven Iniesta, Puyol atrás, Víctor Valdés en la portería. Me encantaba ver a aquel equipo, que me fascinaba, me entretenía y me divertía mucho.

¿Qué era lo que les fascinaba?

El estilo de fútbol. Directamente. Obviamente, esos jugadores extraordinarios ya tienen la técnica y el talento, pero me gustaba ver cómo hacían ese fútbol tan sencillo, tan simple, tan atractivo. Yo no lo había visto nunca antes. Normalmente, cuando eres un chico, te fijas en quién puede hacer una chilena o trucos con el balón, pero creo que cuando vas creciendo empiezas a disfrutar más de la simpleza del fútbol. Y para ser justos, yo ya empecé a verlo siendo muy joven, lo efectivo que podía ser el fútbol más sencillo. Y lo vi especialmente con la generación de Pep, cuando él empezó a entrenar. Eso fue lo más impresionante para mí, no enseñar a sus jugadores a hacer trucos, sino cómo lograr ventaja a través de los espacios, cuándo debes bajar el ritmo del partido, pero también cuándo debes acelerarlo… Hay muchas fases del juego que son muy interesantes y ver esa evolución a lo largo de los años me hizo enamorarme de este tipo de fútbol. Y ese tipo de fútbol siempre fue el Barça para mí.

¿Ese tipo de futbolista nace o se hace? ¿Cuál es su caso?

Creo que lo he aprendido con el tiempo, siempre he sido un jugador que ha pensado mucho en el juego, en el proceso del juego. En, cuando estoy sobre el terreno de juego, no solo mirarme a mí mismo, sino también a mis compañeros, mirar la imagen entera, cómo sacar el balón desde la defensa, que llegue al centro del campo, el ataque, pero para nada con la dimensión que lo vi cuando empecé a jugar con Pep. Antes todo era un poco… diría un poco más simple, pero, cuando empecé a trabajar con Pep, todo empezó a evolucionar de forma enorme, también muy rápido.Te enseña que hay muchas fases del juego que antes ni conocías y sí, me enseñó muchísimo sobre el fútbol.

Tras ello se sintió listo para venir al Barça. ¿Por qué el Barça? ¿Por qué entonces?

Dos motivos: uno porque el Barça siempre fue el club de mis sueños desde que era pequeño. Me encantaba ver cómo jugaban, tuvo un efecto sobre mí cuando era un crío y como adolescente. Incluso siendo un profesional también porque me he enfrentado algunas veces al Barça. Y la otra razón, el míster, Xavi. El hecho de que me contactara tan pronto la pasada temporada, que siguiéramos hablando… El hecho de que me mostrara tanto aprecio y me dijera lo que esperaba de mí… Todo ello me convenció. De acuerdo, es un Barça diferente al de hace diez años, por supuesto, quizás de transición, pero quería ser parte de ello, dejar mi marca, tener mi influencia en ese cambio. Incluso con los más jóvenes. Con mi manera de jugar, de ser, de comportarme… Intentar que ellos también evolucionen. Hay muchos jugadores con un potencial enorme y al final ellos son el futuro del Barça. Intentar ayudar en su desarrollo también era una oportunidad para mí.

Gündogan junto a Ivan San Antonio durante una entrevista con SPORT / DANI BARBEITO

¿Lo está disfrutando?

Debes disfrutarlo. Porque esto es un proceso.Ya sé que es fácil decirlo porque cuando estás en un mal momento no estás disfrutándolo, pero si lo miras más a delante con perspectiva, necesitas pasar por ello para crecer, para mejorar como persona y como jugador, pero también como equipo y como club. En mi carrera nunca tuve un año en el que todo fuera fácil. Incluso la pasada temporada, con el triplete del City, no todo fue sencillo, ni en los años anteriores. Ni uno solo. Siempre hay subidas y bajadas. Y cuando llegan, aprendes a gestionar esas situaciones. Si siempre estás arriba y nunca has estado abajo, no aprecias el hecho de subir. Y hay que hacerlo para, cuando estás arriba, saber el porqué. Es un proceso. La vida es un proceso, no solo el fútbol. Pasamos por momentos decepcionantes, pero también por otros extraordinarios. El fútbol es como la vida.

¿Perder enseña a ganar?

Y a disfrutar cuando ganas.

Usted es un ganador.

Soy un ganador, pero antes de ganar he perdido mucho, mucho. No se puede ganar sin haber perdido.

¿Ve en el equipo esa mentalidad ganadora?

Creo que últimamente estamos en el camino. Las dos últimas semanas, los dos últimos meses, siento que hemos evolucionado como equipo, los resultados lo muestran, estamos muy sólidos atrás, defendiendo muy bien, marcando muchos goles, generando muchas ocasiones… Aún creo que lo podemos hacer mejor, pero esto es lo bonito, saber que lo estás haciendo bien, pero tener claro que podemos hacerlo mejor. Hay mucho potencial en este equipo. Es cierto que la Liga está un poco lejos, pero si seguimos como lo estamos haciendo en las últimas semanas, estaremos ahí. La Liga, claro, parece difícil ahora mismo, pero nunca sabes. Además en la Champions hay que competir. Siento que todos los que están en la competición tienen una oportunidad. Y esto es lo que hace a este título tan excitante.

Gündogan posa con el balón de Champions League durante una entrevista con SPORT / DANI BARBEITO

¿Con estenivel, el Barça puede superar al PSG?

Creo que antes del parón estábamos bien y creo que el último partido no estuvo al nivel de los jugados antes del parón, pudimos jugar mejor, pero también es importante haber ganado. Si podemos jugar como lo hicimos, por ejemplo, ante el Nápoles en casa o incluso allí, tendremos una oportunidad en la Champions. Lo creo, sí. Pero claro, el PSG tiene un gran equipo y grandes jugadores. Habrá que controlar especialmente a los extremos, habrá que defender muy bien para controlarles, pero habrá que hacerlo como equipo. Si lo hacemos, tendremos una oportunidad.

¿Qué le parece una final de la Champions contra el City? ¿Le gustaría?

Sí, por supuesto, a ver me gustaría lo primero jugar la final de la Champions con el Barça, sería extraordinario y tampoco importa quien esté delante, pero sí, el Manchester City tiene un equipazo y probablemente ahora es quien tienes las mayores opciones de estar en la final, pero como dije antes, la Champions es cruel y nunca sabes qué pasará.

¿Qué ha cambiado en el equipo en los últimos dos meses?

Bueno, aún debemos mantener los pies en el suelo. Me gusta que haya euforia y optimismo alrededor del club, con los clubs, pero debemos tener claro que tenemos que seguir trabajando mucho y duro para mantener viva esta oportunidad porque la Champions puede ser una competición brutal, muy cruel. En un momento puedes pasar de ser el favorito a estar fuera. Lo he vivido durante mi carrera y no importa cuál sea el rival. Claro que estamos contentos ahora y mucha gente no nos esperaba en cuartos de final al inicio de la temporada, pero como decía, tenemos que seguir mejorando en la toma de decisiones correctas en los partidos clave. Esa es la clave en la Champions, tomar la decisión correcta. Ya lo hemos hecho y, si lo seguimos haciendo, no hay razón para no confiar o no creer que podemos estar en las semifinales.

¿Es fácil convivir con una plantilla tan joven?

(Se lo piensa y ríe). Probablemente es más fácil cuando eres joven, pero cuando eres un poco más experimentando, a veces no entiendes, son generaciones diferentes, y sí, ¡algunos de nosotros podríamos ser los padres de los jóvenes que entrenan con nosotros! Claro, es una generación diferente, crecen de forma distinta y no tienes la misma mentalidad en muchas cosas, pero sinceramente, también estoy aprendiendo de ellos, de su perspectiva, y me encanta cuando los jóvenes entrenan o juegan, como Lamine o Pau, sin pensar demasiado. Salen y juegan y piensas que no sienten la presión o que no les importa la presión. Y de hecho es lo que debería ser. Y por eso lo hacen extraordinario, porque no les importa. Ellos saben que tienen talento y juegan. Yo recuerdo cuando tenía dieciséis o diecisiete años y me metían en el campo, estaba nervioso de no cometer errores, incluso podía ser algo tímido, pero necesitamos esta frescura.

Firmó dos años. Le queda uno.

Es el plan, me comprometí dos años y no tengo nada planeado que no sea eso.

¿Es un problema que Xavi se vaya?

A ver, no es un problema porque sé cómo funciona el fútbol, este negocio. Es triste, claro, y piensas que si hubiéramos jugado en la primera mitad de la temporada como lo estamos haciendo ahora las cosas podrían haber sido diferentes, pero el fútbol siempre es sobre el hoy, lo que pasa hoy, y es lo que hay. Hay que aceptarlo y respetarlo. Sinceramente, no sabes qué pasará en el futuro. Podría ver un nuevo entrenador y que no le guste Gündogan… No lo sé, nunca lo sabes. Pero este es un problema para la próxima temporada, no en esta. Ahora toca disfrutar de dónde estamos y de los partidos que vienen.

Da la sensación que controla todo el terreno de juego cuando juega ¿Le gustaría ser entrenador?

Sí, para ser sincero, un poco sí. Estaría loco si no pensara en ello porque soy un privilegiado y he tenido entrenadores extraordinarios a lo largo de mi carrera y he aprendido de cada uno de ellos. En algunos temas trabajan de forma similar, pero en otros diferente y eso es mejor para mí porque he conocido formas distintas de afrontar problemas parecidos. Definitivamente sí, puedo imaginarme haciendo de entrenador en la banda cuando acabe mi carrera como futbolista.