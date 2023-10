"Guardiola se sintió atacado"

Ibrahimovic habla largo y tendido acerca de su relación y las fricciones que tuvo con Pep en su único año en el FC Barcelona "Le dije: "Oye, si soy arrogante, Dime, si hago algo mal, dímelo, si no soy lo suficientemente bueno, dímelo", comenta el sueco

Sigue trayendo cola la entrevista que ofreció esta semana Zlatan Ibrahimovic al periodista Piers Morgan. Hablamos de la anécdota con Pep Guardiola y el Ferrari. De las diferencias con el técnico de Santpedor. De hecho, la parte más 'jugosa' es la que trata acerca del entrenador catalán. Hubo una relación muy muy complicada que hizo que 'Ibra' solo durara un año en Barcelona.

"Creo que Guardiola es un gran entrenador. Cuando estuve allí, el entrenamiento era diferente al que tenía antes. Él está en un nivel diferente y por eso tiene éxito, porque cuando ves su carrera de 15 años, él nunca fue tercero, siempre fue primero o segundo", dice Ibrahimovic.

"Mi error es que intenté adaptarme allí en lugar de ser la persona que soy porque creo que es importante, pero ahí traté de ser una persona diferente a lo que soy, y también le dije: Oye, si soy arrogante, dime, si hago algo mal, dímelo, si no soy lo suficientemente bueno, dímelo, si no te gusta nada de lo que hago, dímelo, solucionaré el problema, me iré", añade el sueco.

Pep e Ibrahimovic, durante un entrenamiento | efe

MÁS ESPACIO

Hubo conversaciones subidas de tono. Sinceras. "Me acerqué a él y le dije: ¿podemos hablar amistosamente? Le dije que no lo estoy haciendo bien. Creo que con la situación de Messi también necesito más espacio. Tú me fichaste, así que necesito mi espacio para hacer lo que se me da bien, porque por la forma en que estás jugando ahora, no soy lo suficientemente bueno en eso y es mejor poner a otros jugadores".