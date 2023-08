Guardiola, enigmático sobre la salida de Cancelo

El técnico de Santpedor ha hecho referencia a la situación del lateral portugués, con el que no cuenta en su planificación deportiva Barça y jugador habrían alcanzado un acuerdo, pero el City y la entidad que preside Laporta siguen negociando; el principal 'escollo', la opción de compra

El Barça sigue trabajando de forma frenética para incorporar a la gran prioridad ahora mismo de Xavi y la secretaría técnica, Joao Cancelo. Xavi quiere reforzar sí o sí el lateral derecho y el luso es una opción de mercado muy interesante.

Cancelo no cuenta para Guardiola, con el que no tiene buena sintonía. Tras ir cedido al Bayern el curso pasado, este verano está en la rampa de salida. City y Barça negocian, pero Pep se ha mostrado enigmático en la rueda de prensa previa al duelo ante el Newcastle.

NO CUENTA PARA PEP

"Joao Cancelo sigue con nosotros, y ahora mismo no sé qué va a pasar, no lo sé". Obviamente, no va a dar pistas el entrenador catalán. Es parte del juego.

Lo que está claro es que no cuenta para nada Joao en sus planes, tal y como hemos visto durante la pretemporada y este inicio de competición oficial.