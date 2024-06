Carlos Sainz da pistas sobre su futuro: "Os puedo adelantar..."

El futuro de Carlos Sainz Jr es una incógnita. El piloto de Ferrari ya sabe que no continuará en la 'Scuderia' para la próxima temporada. Su lugar lo tomará Lewis Hamilton, lo que obligará la madrileño a buscar asiento si quiere seguir en la Fórmula 1.

Al respecto habló Sainz en 'El Hormiguero'. "Había un siete veces campeón del mundo, que se llama Lewis Hamilton, que quería venir a Ferrari. Contra eso no se puede hacer nada. Me lo tomé con filosofía y lo intento aceptar de la mejor manera posible. También lo encuentro como una oportunidad de futuro, porque saldrán otros momentos"

"La decisión, os puedo adelantar, que la voy tomar muy pronto. Tengo mis opciones encima de la mesa listas para tomar una decisión y la voy a tomar muy pronto porque me lo quiero quitar de encima para centrarme en lo que queda de año con Ferrari. Todos los equipos que ahora mismo no han firmado a sus pilotos me han ofrecido un contrato", añadió el piloto español.

Esta temporada, Sainz acumula cuatro podios, incluida una victoria en Australia y el tercer lugar de Mónaco con victoria para su compañero, Charles Leclerc. En el GP de casa, en Montmeló, espera recuperar el terreno perdido en Canadá con su retirada, todo mientras espera para tomar la decisión correcta respecto a su futuro.