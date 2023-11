La gran explosión de Unai Hernández

Culé desde la cuna, el de Malgrat creció en el Girona y en 2022 recibió la oferta del juvenil del Barça; se está saliendo en este inicio de curso y viene de marcar un doblete ante el Sabadell Su adaptación al club ha sido meteórica y en mayo cumplió un sueño enfrentándose a su ídolo Iniesta en Japón

Diciembre de 2021. La familia Hernández Lorenzo recibe una llamada. El mensaje, claro: “Estamos interesados en vuestro hijo”. Era un representante del FC Barcelona.

Unai, el primogénito, se estaba saliendo en el Girona. Por aquel entonces jugaba en el Juvenil A e incluso había entrenado ya en alguna ocasión con Míchel en el primer equipo. Era una “apuesta de club”. Los progenitores prefirieron no decir nada al chico. Hasta que no fuera algo formal y definitivo no convenía descentrarlo.

El mediapunta de Malgrat siguió a lo suyo. Disfrutando y creciendo en un juvenil gerundense con una camada maravillosa. Un equipo que jugaba y en el que Unai estaba como pez en el agua. Llegó marzo y no solo seguía en pie lo del Barça, sino que iba muy en serio. Querían firmarlo cuanto antes. Entonces sí se lo transmitieron a Unai. El chico estaba encantado en Girona, pero claro, era culé desde pequeñito. De los de comprarse cada año la nueva equipación e ir a menudo al Camp Nou. Costó, pero finalmente se decantó por aceptar el ‘traslado’ a Barcelona.

NUEVA VIDA

A sus 18 años, el maresmense emprendía un nuevo camino. Se ponía a las órdenes de Òscar López. Y, lejos de tener una adaptación progresiva, entró con muy buen pie. Siendo muy protagonista en una temporada en la que el Barça ganó la Liga con solvencia. No solo se afianzaba, sino que iba haciendo incursiones con el Barça Atlètic, con el que debutó un 21 de enero en Calahorra. Jugó la Youth League y terminó siendo uno de los más destacados anotando 15 tantos en todas las competiciones. A pesar de jugar de interior, tuvo mucho peso ofensivo.

Unai Hernández, en la sesión del miércoles con el primer equipo del FC Barcelona | FCB

El premio gordo para el de Malgrat llegó el 4 de junio. Recibió la llamada de Xavi para entrar en la convocatoria del primer equipo para viajar a Vigo. Un sueño que no esperaba que llegara tan pronto. Antes ya había podido participar en alguna sesión con el primer plantel azulgrana. Apenas podía dormir, hecho un saco de nervios. Eso sí, era entrar al verde y todo se pasaba. Es lo que tiene este chico, que es pura dinamita con el balón en los pies. Cuando se trata de jugar las dudas y la tensión quedan a un lado.

UN CURSO TOP

Aún le quedaba la guinda a ese primer curso de azulgrana. Xavi volvió a llamarlo, esta vez para viajar a Japón y disputar un amistoso ante el Vissel Kobe. No solo iba a tener la oportunidad de jugar sus primeros minutos con los mayores, sino que iba a poder conocer a su gran ídolo de siempre, Andrés Iniesta. De hecho, el manchego visitó a los azulgrana en el vestuario y Unai pudo sacarse una foto con él. Es su espejo a la hora de jugar.

Pedri, junto a Unai Hernández y Aleix Garrido en el entrenamiento de esta mañana | FCB

Tras las vacaciones y ya en su primer año como sénior, Unai se enroló en las filas del Barça Atlètic bajo la tutela de Rafa Márquez. Fichajes de postín, juveniles de primer nivel. No iba a ser fácil hacerse hueco en el once del káiser de Michoacán. Pero rápido demostró el maresmense sus credenciales. Tanto, que se ha convertido en uno de los imprescindibles. Con un enorme peso en ataque (tres goles y tres asistencias en nueve partidos) y no solo eso, sino entrando en dinámica de primer equipo en varias ocasiones.

Unai Hernández firmó un doblete | Javi Ferrándiz

Unai ha ido convocado con el primer equipo en dos ocasiones (ante Betis y Athletic). De hecho, el staff del primer equipo lo sigue con lupa y es un perfil que gusta. Es probable que lo veamos pronto debutar, tiempo al tiempo. Eso sí, Unai está con la mente puesta única y exclusivamente en rendir con el filial. Todo lo que llegue a partir de ahí, bienvenido sea.

La semana pasada anotó un doblete frente al Sabadell y dio todo un recital. Por cierto, no es el único miembro de la familia en La Masia. Su hermano Unax, que es pivote, progresa adecuadamente en el Infantil B azulgrana.