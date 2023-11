García Plaza: "El Barcelona va a salir a matarnos"

El técnico del Alavés cree que deberán hacer un partido "perfecto" para poder puntuar ante los azulgrana No quiso confirmar si jugará con un defensa con tres centrales para contrarrestar a los de Xavi

El FC Barcelona, ahora mismo, está herido. La dura derrota en la Champions y la mala imagen en el partido contra la Real Sociedad han generado una pequeña crisis en el equipo azulgrana. Pese a que la situación en la Liga y en Europa no es crítica, el bache en el juego del equipo empieza a preocupar.

Pero el Barça quiere reaccionar inmediatamente para dejar atrás las malas sensaciones y eso los convierte todavía en más peligrosos. O, al menos, eso piensa el entrenador del Alavés, Luis García Plaza.

"El Barça va a intentar mañana hacer el mejor partido del año, como si fuéramos el Madrid. Quieren irse bien al descanso de las selecciones. Lo tienen marcado en el calendario. Más motivados y metidos que nunca. Tenemos que hacer un partido perfecto para tener opciones de conseguir algún punto. Empatar o, ¿por qué no? Ganar. Pero creo que van a salir a matarnos", aseguró.

El entrenador del Alavés está convencido que los azulgrana lograran salir del bache y no cree que ahora, precisamente, sea el mejor momento para meterle mano al Barça, aunque no duda de las posibilidades de su equipo.

"He oído que estuvieron una hora reunidos en el vestuario, que incluso tuvieron una cena, pero de lo que estoy convencido es de que van a salir de ahí. Tenemos que saber competir y no salirnos nunca del partido. Esa tiene que ser nuestra mentalidad, ir con la idea de que podemos dar la cara. Estoy muy satisfecho con el grupo de chavales que tenemos en esta plantilla. Son jugadores jóvenes pero demuestran siempre que tienen muchas ganas", dijo.

García Plaza no quiso confirmar si ante los de Xavi jugará con un dibujo con tres centrales para protegerse más. Pero, en cualquier caso, no lo descartó aunque no piensa que sea lo más importante.

"Es que eso no es lo importante, la clave es que estemos bien. Da igual jugar con 4-4-2, con 4-2-3-1 o con 4-1-4-1. Tenemos que hacer el partido largo, robarles el balón en zonas comprometidas, defender bien y esperar nuestro momento. Y, cuando lleguemos, tratar de estar acertados. Pero, de verdad, no sé si hay cámaras en los entrenamientos que, en teoría, son a puerta cerrada. Es verdad que hemos trabajado ese dibujo durante estos días pero luego habrá que ver lo que sacamos o dejamos de sacar".

Benavídez no llega al partido

García Plaza confirmó que Carlos Benavídez no podrá viajar a Barcelona porque todavía no está al cien por cien y que no podrá contar con él hasta después del parón. "Está entrenando con el grupo pero no llega. Somos personas diferentes a nivel individual pero luego formamos una familia. Creo que Benavídez llegará para el Granada, tras el parón, pero ahora no. Las lesiones graves como la de Sedlar nos afectan como grupo. Nos pasó con Panichelli al final del año pasado, luego con Simeone en pretemporada y ahora con Sedlar. La gente se ha repuesto del golpe y ahora lo que toca es redoblar esfuerzos. No hay más", explicó el entrenador del Alavés.