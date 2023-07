La fórmula de Iniesta para recuperar lesiones

Andrés Iniesta es uno de los inversores y principal embajador de la crema deportiva Lapse Contiene Cannabidiol (CBD), un componente que la OMS ha confirmado por su poder curativo

Lapse ya es una realidad. Lapse nace como la nueva crema deportiva con CBD que facilita la recuperación y la preparación muscular de los deportistas más exigentes. Un producto para devolver a las personas el control de su cuerpo con el objetivo de que alcancen la mejor versión de sí mismas, ofreciéndoles alternativas de recuperación natural. Para los que quieren ‘Work hard. Rest harder’.

El futbolista Andrés Iniesta, a través de la compañía NSN, es uno de los inversores y principal embajador del proyecto. Tras 20 temporadas brillando alrededor de un balón, Iniesta sigue dándolo todo en el campo. Su secreto: estabilidad, equilibrio, control y cuidado,tanto físico como mental, apoyado en productos naturales. Un ejemplo como deportista que abandera los valores de la marca.

En el día a día, el cuerpo se somete a grandes esfuerzos al practicar deporte. Especialmente, en aquellos que siempre quieren superarse a sí mismos. Es un reto diario tanto en la actividad deportiva como fuera de ella. Y Lapse es el aliado perfecto. Con suefecto calor y sus ingredientes naturales, veganos y cruelty free, la crema ofrece efectos analgésicos, antiinflamatorios y antioxidantes.

Antes y después de entrenar

La crema está diseñada para ser utilizada antes y después de los entrenamientos. El poder natural del CBD y de la árnica brindan una sensación de alivio inmediato, que se intensifica aún más con un potente efecto de calor. Una fórmula única compuesta por Cannabidiol,extracto de árnica, mentol, alcanfor, aceite esencial de menta, aceite esencial de gaulteria y miel. No contiene THC.

La relajación de la tensión muscular y el alivio de la rigidez del cuerpo y de las articulaciones son algunos de los beneficios que ofrece la crema deportiva de Lapse con CBD. Claves para el descanso y la recuperación, pilares fundamentales tanto en el desarrollo físico como emocional.

Lapse cuenta con Nutritienda como partner. Gracias a su experiencia en la venta de productos en el sector de nutrición deportiva, se hace llegar la nueva recuperación muscular

natural a todo el mundo. Los productos de Lapse están sometidos a un estricto control de calidad, asegurando que son el mejor producto que puedes usar.

¿Qué es el CBD y para qué sirve?

El Cannabidiol (CBD) es el componente no psicotrópico del cannabis que está cobrando fuerza en el mundo médico, deportivo y cosmético gracias a sus propiedades medicinales,terapéuticas, relajantes y antidepresivas. Atributos que han servido para su comercialización en muchos países. La OMS confirma que el CBD es una sustancia no adictiva, no nociva y con potencial curativo.

Ayuda a deportistas de élite y amateurs con dolores crónicos a reducir el sufrimiento en el momento del entreno gracias a sus efectos analgésicos. Reduce la inflamación muscular y ayuda a tener una recuperación más rápida.

En este sentido, la Agencia Mundial Antidopaje también retiró el CBD de la lista de sustancias prohibidas y muchos atletas profesionales han afirmado utilizar el CBD para recuperar sus cuerpos después de las competiciones y los entrenamientos.